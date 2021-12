Fue a partir de 1800 que el Papá Noel moderno empezó a aparecer más claramente en libros y poemas, uno de los más conocidos fue A Visit From St. Nicholas (Una visita de San Nicolás) de Clement Clarke Moore, también conocido como The Night Before Christmas en donde por primera vez se daba cuenta del aspecto físico de este personaje que cada Navidad se encarga de llenar las casa de muchos de juguetes y que recorría el mundo montado en un trineo tirado por renos voladores.