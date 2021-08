Entrevista con Iván Duque, presidente de Colombia

La crisis migratoria, el magnicidio de Haití, un atentado aéreo, la democracia en América Latina y la pandemia fueron los temas atendidos por el presidente colombiano Iván Duque de forma exclusiva para el programa Radar, en el que destacó la importancia de la integración de los países americanos para defender y garantizar la democracia en la región.

El primer tópico abordado por el mandatario fue la crisis migratoria que existe en la frontera colombo panameña a causa de las situaciones sociopolíticas y económicas que atraviesan países como Haití, Cuba, de Asia y África que obliga la salida de miles de sus habitantes, poniendo en riesgo sus vidas con la esperanza de conquistar el sueño americano.

Pero, el movimiento migratorio descontrolado se está convirtiendo en un problema para ambas naciones que buscan una solución para la crisis que parece empeorar cada vez más, incluso en medio de la pandemia de la COVID-19.

Iván Duque, reconoció que la situación migratoria no es nueva, pero es un fenómeno que se ha ido empeorando con los años, manifestando que podría estar relacionado con la trata de personas o con tratar de facilitar migración irregular de personas.

“ En esta zona de frontera nos hemos encontrado con migrantes de Asia, África, Haití y el propósito de ellos no es quedarse en Panamá, sino de seguir avanzando hacia la frontera sur de Estados Unidos”, destacó Duque asegurando que esta crisis hay que convertirla en una oportunidad, por lo que dio instrucciones a Migración Colombia para que recaben la información y trabajen con las autoridades panameñas para resolver el problema.

Según datos estadísticos de Migración Panamá, hasta junio del 2021, unas 26 mil 992 personas han realizado tránsito irregular migratorio entre la frontera de Panamá con Colombia, pero solo en junio ingresaron 11 mil 116 migrantes.

Para Duque, es necesario hacer interdicción temprana y saber quién está detrás de esta migración, porque las personas no llegan por tierra, ya que algunos llegan en barcos y existen personas que cobran cantidades importantes para trasladarlos a los puntos fronterizos.

Destacó que por el momento lo importante es resolver la crisis actual, estando dispuestos a entregar toda la información necesaria, pero junto a las autoridades panameñas realizar procesos de deportación, retorno y dónde corresponden los procesos de regularización.

Protestas y recomendaciones de la CIDH

Duque aclaró que Colombia no desestimó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras las protestas que hubo en el país, asegurando que la mayoría de las conclusiones del reporte son políticas que ya se están implementando, pero hubo tres puntos en los que detectaron elementos controversiales:

En primer lugar, se sugirió crear una nueva herramienta de supervisión de Derechos Humanos (DDHH), a lo que ellos se negaron, porque en el país existen instituciones sólidas e independientes dirigidas a proteger y tutelar los derechos que cumplen con su deber. Resaltó que, además, en Colombia hay una Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y se tiene la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, por lo que consideraron que no hacía falta más institucionalidad de la que tienen.

Otro de los puntos que rechazaron fue la recomendación de trasladar la Policía Nacional al Ministerio de Defensa, ya que durante 60 años la Policía estuvo en el Ministerio del Interior que en su momento era el Ministerio de Gobierno y sus grandes críticas era que por muchos años terminó siendo afectada por los partidos políticos, de igual forma los directorios políticos incidían en los ascensos y por ello desde hace más de 50 años es que está en el Ministerio de Defensa.

Duque también explicó que otros de los elementos fue la recomendación de que los bloqueos son cortes de rutas, aduciendo que no son cortes de ruta, sino que son violaciones fragantes de los DDHH y no se pueden minimizar llamándolo así para aminorar sus efectos en la sociedad, ya que son una forma violenta de afectar los derechos colectivos y eso está prohibido en el Código Procesal colombiano.

“Estamos claros que este país da todas las garantías para escuchar todas las reclamaciones de la sociedad, pero nunca aceptando la violación de los derechos de otras personas”, puntualizó Duque.

Sobre el video de apoyo hecho por la Policía panameña a su par de Colombia, y por el que posiblemente se destituyó a Gabriel Medina como director de la institución, Duque dijo que lo que vio fue un gesto de solidaridad con la Policía colombiana que se agradece, destacando el trabajo que en conjunto se hace en la lucha contra el narcotráfico.

“Nosotros tenemos una política de cero tolerancia ante cualquier abuso por parte de un miembro de la fuerza pública. Además, esta es una policía que se ha ganado el respeto del mundo entero por su lucha contra el crimen transnacional. Esa manifestación de solidaridad yo la agradezco, tengo entendido que es un trabajo de repercusión de carácter disciplinario que obviamente es una responsabilidad de las autoridades panameñas que yo respeto”, expresó.

Rescató que se han dado protestas pacíficas por parte de la población que realmente se ha visto afectada por la pandemia, y estos temas se han atendidos con el objetivo de poder dar respuestas.

“Régimen promotor y patrocinador del terrorismo”

Duque mencionó que entre las protestas que se han dado en el país, hubo actos de vandalismo y bloqueos que tenían el patrocinio de grupos armados organizados que gozan de protección en territorio venezolano, lo que no es nuevo.

Además, indicó que el atentado contra la Brigada 30 y contra su persona fue planeado en Venezuela donde está protegido alias John Mechas, un disidente de las Fuerzas Armadas Colombianas (FARC) vinculado al cartel de Los Soles y socio de los carteles mexicanos de la droga.

“Ya hay evidencia en video incontrovertible donde se ve a quien perpetra el acto terrorista no solamente intentando quitarles la vida a ciudadanos colombianos, sino a soldados estadounidenses en proceso de cooperación y eso qué significa: que, si desde territorio venezolano se está garantizando esa protección y se producen esos hechos, entonces claramente el régimen es un régimen promotor y patrocinador del terrorismo”, destacó Duque.

Para el presidente colombiano, la presencia de los grupos terroristas en el territorio venezolano es perfectamente semejante a lo que fue la protección que en su momento tenía el régimen Talibán con Al Qaeda y no se trata de lanzar culpa por lanzar, sino que es algo que está soportado con evidencia.

Magnicidio en Haití

Sobre el magnicidio del Presidente de Haití, donde se vincula a ciudadanos colombianos, Duque señaló que desde que surgió la información miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional se dirigieron a Puerto Príncipe para ayudar con las investigaciones, logrando develar gran parte sustancial del caso.

“ Esos 23 exmiembros de las fuerzas militares fueron reclutados por una empresa con sede en Estados Unidos (EEUU), los tiquetes fueron comprados desde EEUU, ninguno tenía antecedentes penales y fueron llevados con la supuesta idea de hacer protección en seguridad, una vez allá se les cambia el plan y se les dice que van a trabajar en la captura del Presidente de Haití con supuestas autoridades extranjeras y cuando viene el momento del hecho un grupo reducido es el que está enterado del asesinato”, explicó Duque.

Destacó que es importante que se siga investigando y se llegue hasta la cúpula de los autores intelectuales, porque “ claramente este no es un hecho fraguado en Colombia, sino que aquí hay intereses políticos de mucho más alto pelambre que es importante que se conozcan en Haití, porque aquí hay una gran conspiración donde hay personas que pretendían beneficiarse de ese crimen”, sostuvo.

Democracia en Latinoamérica y la integración de países de la región

Sobre la recomendación surgida en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) de sustituir la Organización de Estados Americanos (OEA) por un organismo autónomo ‘no lacayo de nadie’, Duque fue enfático en decir que “la OEA no es y nunca será un organismo lacayo”, y prueba de ello es que gracias al liderazgo de Luis Almagro se ha elevado la voz para denunciar las atrocidades de la dictadura en Venezuela.

Ponderó los espacios de diálogos y concertación como la Celac, pero manifestó que no pueden ser antagónicos con otras formas de integración regional, sino que tienen que ser complementarios, consideró que el multilateralismo no puede ser idealizado, no puede caer nunca en la izquierda ni en la derecha, y por el contrario tiene que ser una herramienta donde se respeten las diferencias y concertar en los valores comunes.

“ Lo valioso de la OEA es que los valores comunes, la defensa estricta de la democracia tiene que primar y eso implica que defendamos la carta interamericana democrática y que rechacemos cualquier expresión de dictadura en el continente, esa es mi posición sobre esto. Soy un creyente del multilateralismo lo defenderé siempre, pero lo defenderé sobre la base de que no pueden surgir nuevos organismos que fractura en la integración hemisférica”, subrayó.

Continuó diciendo que la democracia Latinoamericana siempre está bajo amenaza, señalando que situaciones como las que se presentan en Venezuela y Nicaragua son amenazas a la democracia, afirmando que esta debe vibrar sobre la base de permitir a los ciudadanos elegir libremente cada 4 o 5 años a sus gobernantes.

“ Hoy la región necesita decir ya basta a ese llamado al odio y a la confrontación de clases, entender que se puede construir una democracia sana con los equilibrios democráticos del centro, que se puede defender a la iniciativa privada y defender a los trabajadores. Claramente hay una polarización en todo el hemisferio”, dijo Duque indicando que hay que hacerle entender a la población que la democracia se construye desde el equilibrio del centro.

Pandemia y recuperación económica

El Presidente manifestó que esta fue una pandemia de la cual nadie tenía texto guía, pero sí mucha incertidumbre, pero la experiencia colombiana está centrada en que se han vacunado a 26 millones de personas, se ha aumentado las unidades de cuidados intensivos y se ha desarrollado una política social para la reapertura económica, se cubrió el 40 % del salario mínimo legal a 4 millones de trabajadores formales para que no pierdan el trabajo entre otras medidas económicas para apoyar a la población.

Además, establecieron un subsidio del 25 % para quienes contraten a jóvenes entre 18 y 28 años para recuperar niveles de empleos pre pandemia, con la meta de crecer por encima del 7 % en este año y acelerar la reactivación segura de la economía con la vacunación masiva.

También existe un sistema de garantías de créditos para proteger nóminas de micro, pequeñas y mediana empresa que asciende al 90%. Además, existe un plan de inversiones Público Privada con el que se espera detonar empleos, y asegurando que ya se han recuperado 4 millones de empleos perdidos por la pandemia.

No descartó la posibilidad de aplicar herramientas persuasivas en caso de que haga falta que las personas acudan de forma voluntaria a vacunarse, recordando a la población que por más vacunados que estén no se pueden abandonar las medidas de bioseguridad.