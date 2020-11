10 mil estudiantes no se graduarán en el 2020, gremios y autoridades reaccionan

La subdirectora Técnico - Docente del Meduca, Victoria Tello, al hablar de los 57 mil estudiantes, expresó que puede ser menor, porque todavía se encuentran dentro de un periodo de transición y mantienen las puertas abiertas para recibir a todos los alumnos que por algún motivo no pudieron comunicarse o conectarse a los aprendizajes.

En relación a los 10 mil jóvenes graduandos, Tello indicó que la cifra de estudiantes que debían graduarse este año era 32 mil al comenzar, pero por causa que desconoce, unos 10 mil no se conectaron a los aprendizajes o lo hicieron para después abandonarlos.

La funcionaria del Meduca no tiene explicaciones sobre las causas específicas que motivaron a los estudiantes a dejar el sistema escolar, sin embargo, dijo que están conscientes de que algunos padres de familia atraviesan situaciones difíciles que repercuten en sus hijos.

Añadió, que debido a todas las situaciones que en el mundo generó la pandemia de la COVID-19 algunos padres de familia tomaron la decisión de sacar a sus hijos de la escuela, “ porque piensan que es la mejor opción”.

Tello explicó que cursaron instrucciones a los directores de escuelas para que procuren localizar a los estudiantes que no siguieron este nuevo proceso de enseñanza - aprendizaje, así cómo conocer que los llevó a abandonarlo.

Alejados de la tecnología

La subdirectora técnico -docente del Meduca, Tello, expresó que el país no se libró de las dificultades, donde hasta un 40% de la población estudiantil se quedó sin capacidad de seguir los aprendizajes por falta de conectividad.

Continúo diciendo que esta situación se vivió en diferentes puntos del país, pero con más fuerzas en regiones apartadas y las comarcas. En el caso de las comarcas el Meduca les entregó una tableta con los contenidos de enseñanza a estos estudiantes. La idea era que siguieran con el proceso de enseñanza – aprendizaje apoyados por docentes del área.

Modalidades Flexibles

Tello indicó que la ausencia de los estudiantes los llevó a flexibilizar el periodo escolar para permitir que puedan continuar con las clases en los meses de receso (enero, febrero y marzo).

“ La idea es tener el sistema abierto hasta en el verano para que todos esos estudiantes que se incorporen puedan seguir con la ayuda de algunos docentes sus estudios, porque Panamá no va a resistir que su población estudiantil se quede sin recibir este servicio educativo, el cual es un derecho”, sostuvo la funcionaria.

La flexibilización consistirá en permitir que los estudiantes puedan estudiar en las tardes o en las noches, así como entregar cada 15 días su trabajo escolar. Lo que busca el Meduca es que tengan calificaciones y logren por lo menos los aprendizajes mínimos para poder evaluarlos.

Fracaso escolar

El secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, Fernando Abrego, calificó como un “ escándalo” la existencia de 57 mil estudiantes que nunca lograron conectarse con el conocimiento desde que se retomó el año escolar, bajo la modalidad a distancia, el pasado 20 de julio.

Abrego discrepo con Tello sobre la cantidad de estudiantes que se quedaron sin recibir clases este año, porque asegura que los 57 mil de los que habla el Meduca son los que nunca se conectaron, pero también hay que sumar los que lograron hacerlo los dos primeros meses, pero luego sus padres no pudieron, por temas como contratos suspendidos y hasta despidos. Agregó que existe otro grupo que por estar inmersos en la pobreza multidimensional se retiraron el pasado mes de diciembre y este año tampoco pudieron regresar.

La suma, indicó Abrego, es de 300 mil estudiantes fuera del sistema escolar, es decir cerca del 48% de la población estudiantil oficial. " Una vergüenza para un país que se dice rico”, sentenció.

El dirigente magisterial explicó que los estudiantes que no se conectaron cuando se reanudó el año escolar, al igual que los que lo dejaron a los días o meses no tienen derecho a calificaciones, por lo tanto pasarán a las estadísticas de reprobados y desertores.

Por otro lado, , señaló que el Meduca no puede hablar de flexibilizar el año escolar y mantenerlo abierto hasta los meses del receso, porque existe un calendario oficial que culmina el próximo 18 de diciembre. “ Solo que lo modifiquen, podrán extender las clases”, dijo.

Acciones del Meduca, un error

Además consideró que las acciones que emprendió el Meduca para llevar adelante el proceso de enseñanza – aprendizaje no fue el más acertado, por no contar con la participación de las comunidades educativas de las escuelas, quienes son los que saben dónde se encuentran los estudiantes.

Al respecto, aseguró que las guías de aprendizaje y los cuadernos de estudios solo se entregaron al 65% de la población estudiantil y además tarde, lo que generó una serie de inconvenientes al momento de seguir las clases por las plataformas de televisión o radio, porque no había material de apoyo.

En otros casos, los educandos no cuentan con equipos de radio o televisión para seguir las clases, así como existen los que no tienen servicio de energía eléctrica, expresó Abrego, quien sostiene que esto pasó en las comarcas donde por falta de electricidad no podían usar las tabletas que les entregó el Meduca.

Finalmente señaló que el documento Lineamientos para el Apoyo Educativo del Meduca habla de que hay 450 mil estudiantes, menores de 18 años de edad, en pobreza multidimensional.

2021, un año para garantizar el acceso a la educación

El presidente de la Asociación de Padres y Madres de Familia Organizados de Panamá Centro, Aldo Bazán, coincidió con Ábrego sobre que las cifras de los estudiantes que no pudieron seguir dentro del sistema educativo a distancia es superior a las proyecciones del Meduca.

Bazán expresó que la existencia de estudiantes de duodécimo fuera del sistema educativo afecta al país, porque son jóvenes que quedaron en un " limbo profesional”, lo que se pudo evitar si el Meduca se hubiera apoyado en las comunidades educativas, dado que conocen las situaciones que se viven dentro de los centros escolares. De hecho, están solicitando que en la organización del periodo escolar 2021 los tomen en cuenta.

Mientras, el exministro de Educación, Miguel Ángel Cañizales, explicó que esta situación, independientemente de la forma que se analice, tiene un impacto negativo.

Cañizales basó su posición en que estos estudiantes, sobre todo los de duodécimo, fuera del sistema escolar, se convierten en un factor de riesgo social, porque no van tener acceso a empleos, dado que no terminaron su bachillerato, además se pueden juntar con personas más adultas, de las que no necesariamente tienen buen comportamiento en la sociedad.

Incluso, advirtió Cañizales, la incertidumbre los puede llevar a estados de ánimo como la ansiedad y la depresión. En el peor de los escenarios pueden tener consecuencias fatales.

Aseguró que dentro del sistema escolar los jóvenes están más controlados socialmente.

“ La única alternativa que tenemos como Nación es realizar todo el esfuerzo que esté en nuestra mano para que todos los estudiantes del país tengan acceso a la educación”, dijo finalmente Cañizales.

Marcha a la Presidencia de la República

A la 1:30 de la tarde de este viernes 20 de noviembre, saldrá de la escuela República de Venezuela una marcha hacia la presidencia de la República. En esta ocasión, padres de familia y docentes entregarán un pliego de peticiones al mandatario Laurentino Cortizo.

El dirigente Ábrego, indicó que una educación de calidad, con pertinencia y acceso universal es lo que pedirán, por ser un derecho que le asiste a cada uno de los estudiantes de este país.