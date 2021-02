Globos de Oro: Estas son las series y películas que conquistaron a la crítica en el 2020

Por Helkin Guevara (Corresponsal Digital)



En medio de todos los estragos de la pandemia, la industria cinematográfica logró exhibir en 2020 una cantidad suficiente de producciones para, de entre ellas, escoger las mejores en su temporada de premiaciones, encabezadas por los Oscar.

Como es tradición, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood partió por delante con el anuncio de las producciones nominadas a los Globos de Oro, una lista de películas y series que, con la mayor parte de la actividad cultural y de entretenimiento aún en pausa por la COVID-19, se convierte en una suerte de guía para ver lo más destacado del cine y TV reciente. Demos un vistazo.

Mejores películas dramáticas. Nomadland se perfila por ahora como la favorita de 2020 tras imponerse en los festivales de Venecia y Toronto. Hablamos de una road movie que sigue a Fern (Frances McDormand), una mujer que emprende un viaje en su camioneta para dejar atrás las secuelas de un descalabro económico.

The Father, por su parte, viene con el premio del público del Festival de San Sebastián bajo el brazo y cuenta la historia de Anthony (Anthony Hopkins), quien a sus 80 años decide apartarse de todos, incluyendo su hija, mientras su mente empieza a dar muestras de deterioro. Mank es una producción de Netflix a cargo de David Fincher, un biopic de Herman Mankiewicz, el autor del guion de la legendaria Citizen Kane, la obra maestra de Orson Welles. Promising Young Woman, en tanto, se centra en Cassie (Carey Mulligan), una chica que ve truncado su brillante porvenir y su plan de vida sufre un giro drástico. Por último está The Trial of the Chicago 7, también de Netflix, que se remonta a 1969, cuando se celebró uno de los juicios más mediáticos de Estados Unidos, con todo el barullo de la guerra de Vietnam de fondo. Fue escrita y dirigida por Aaron Sorkin.

Mejores comedias. Empezamos con Borat Subsequent Moviefilm, que retoma los viajes del "cuarto mejor periodista de Kazajistán", Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen), a su regreso a Estados Unidos. Otra nominada es Hamilton, una versión fílmica del musical de Broadway.

Palm Springs es una comedia romántica en la que Nyles (Andy Samberg) y Sarah (Cristin Milioti) disfrutan de la celebración de una boda hasta que terminan atrapados un bucle temporal. Music, en tanto, presenta el encuentro forzoso entre las hermanastras Zu, una alcohólica recién rehabilitada, y Music, una joven autista. Cierra el segmento de comedias The Prom, también basada en la obra homónima de Broadway.

Mejor película de habla no inglesa. Al momento del anuncio de las nominaciones, resaltó la presencia de un film centroamericano, La Llorona (Guatemala), que mezcla la mística de un relato tradicional con el turbio pasado de un general retirado responsable de un genocidio. La película del director Jairo Bustamante también fue preselecionada para los Oscar.

Otra candidata es Another Round (Dinamarca), ganadora de la estatuilla a mejor película de los Premios del Cine Europeo, que trata sobre cuatro profesores que deciden desarrollar un particular experimento social en el que el alcohol es el protagonista. The Life Ahead (Italia) presenta la historia de una superviviente del holocausto que acoge a un joven senegalés musulmán. Minari (Estados Unidos) se llevó el premio del público y de mejor película del Festival de Sundance gracias a la historia de David, un niño coreano-americano que trata de adaptarse a los cambios que sufre su vida mientras sus padres intentan mejorar su situación. Y resta la francesa Two of Us (Deux, su título original), que sigue el vínculo entre Nina y Madeleine, dos señoras jubiladas que comparten sus vidas y fuertes lazos emocionales.

Mejores películas animadas. Por el lado de las historias animadas, los Globos de Oro destacaron a The Croods: A New Age de DreamWorks, Onward y Soul, de los estudios Pixar; Over The Moon, de Netflix Animation y Pearl Studio; y Wolfwalkers de Cartoon Saloon.

Lo más destacado de la televisión. En la categoría que busca la mejor serie del año, las plataformas de streaming marcaron territorio con The Crown (Netflix), The Mandalorian (Disney+), Ozark (Netflix) y Ratched (Netflix), todas disponibles para maratones de fin de semana, previa suscripción. Lovecraft Country (de HBO) completa la lista de títulos en competencia. Y en el aparte de las miniseries o películas para televisión, aparecen Normal People (Hulu), Gambito de dama (Netflix), Small Axe (BBC y Amazon Prime Video), The Undoing (HBO) y Unorthodox (Netflix).

Los ganadores de los Globos de Oro se conocerán en la ceremonia que se celebrará el próximo fin de semana (28 de febrero), mientras que los Oscar anunciarán sus películas nominadas el 15 de marzo y la gala se desarrollará el 25 de abril. Ambas premiaciones vieron retrasadas sus entregas debido a la pandemia.