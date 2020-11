Gobierno paga a último minuto $180 mil para que sigan trabajos de la Comisión 20 de Diciembre

Los técnicos del laboratorio encargados de los trabajos habían tenido que ser notificados que el dinero para pagarles se agotaría el 15 de diciembre. Esto hubiera puesto en riesgo la integridad de la investigación, dejaría dudas sobre el futuro de los cuerpos exhumados, y extendería el dolor de los familiares de las víctimas quiénes llevan más de 30 años en busca de la verdad.

Ahora, los familiares suspiran aliviados, pero señalan que la lucha no ha terminado.

“ Estos $180 mil son una curita para proseguir con los familiares que están en la Fiscalía Forense”, manifestó Briggitte Bethancourt, quien perdió a su padre Braulio Bethancourt en la Invasión. “ Nos están respondiendo, pero muy lentamente. Necesitamos más, necesitamos que todo el mundo sepa esto. Si no apretamos, no recibimos respuesta”, concluyó.

La Comisión 20 de Diciembre había declarado que necesitan unos 465 mil dólares para seguir adelante. Este dinero sería usado para concluir los trabajos que se iniciaron con la exhumación de 33 cuerpos en el Jardín de Paz y luego iniciar nuevas exhumaciones en el cementerio Monte Esperanza de Colón con los respectivos análisis forenses e identificación de ADN.

Es decir, faltan 285 mil dólares.

En un país dónde se aprueban 22.3 millones de dólares para pagar las planillas de diputados de la Asamblea Nacional y cientos de miles de dólares en consultorías de Relaciones Públicas en medio de la pandemia, el monto necesario para que Panamá cumpla con su compromiso de descubrir la verdad detrás de la Invasión y dar paz a las familias de los muertos es realmente pequeño.

Avances y lo que queda por hacer

José Luis Sosa, secretario ejecutivo de la Comisión 20 de Diciembre, compartió un avance de los trabajos que han realizado. De acuerdo al último informe, hasta el momento se han abierto 20 contenedores con restos óseos exhumados. Siete han sido procesados en su totalidad, cinco se encuentran en fase de inventario, siete en fase de secado, y uno en fase de lavado.

El próximo 18 de Diciembre la Comisión presentará un informe a todo el país con los detalles de todo el trabajo realizado y lo que falta por hacer. Será transmitido por videoconferencia y cualquier persona podrá acceder como espectador.

Uno de los grandes temas pendientes es declarar el 20 de Diciembre como Día de Duelo Nacional.

“ Necesitamos que el Gobierno dé el Día de Duelo Nacional completo y queremos que en los libros de historia de nuestras escuelas esté la masacre del 20 de diciembre del '89”, afirmó Bethancourt. “ Mi papá peleó por su país y murió con el rifle en la mano, defendiendo sus ideales. No puede ser posible que después de tantos muertos, tanta masacre, el Gobierno lo omita como que nunca pasó. Esto ocurrió y forma parte de la historia de nuestro país”, concluyó.

Respuesta tardía

El Gobierno Nacional se ha movido lentamente, muchas veces bajo presión ciudadana y mediática. Ya en diciembre de 2019, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, había expresado que mantendría el compromiso con la histórica labor de la Comisión. Pasaron 10 meses del 2020 sin que el Ministerio de Relaciones Exteriores, institución responsable de asignar el presupuesto, cumpliera con su trabajo.

En octubre, TVN-2.com y varios medios nacionales e internacionales comunicaron la urgencia con la que se necesitaban los fondos y compartieron las historias de los familiares. Ante la indignación ciudadana, respondió el vicepresidente José Gabriel Carrizo, asegurando que él mismo se iba a encargar de los trámites.

El sábado 21 de noviembre se conoció que ya se había notificado a los especialistas que no se les podría pagar después del 15 de diciembre.

TVN Noticias contactó entonces al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de la Presidencia, pero no hubo pronunciamiento por parte de algún funcionario. Un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores expresó que no se pronunciarían y recordó las declaraciones del vicepresidente Carrizo. En el Ministerio de la Presidencia tampoco se obtuvo ninguna respuesta.

A pesar del silencio oficial, la noticia de la transferencia de 180 mil dólares parece indicar que se está cumpliendo, si bien a último minuto, con la promesa de Carrizo. Esto no exime al Ministerio de Relaciones Exteriores de una labor que aún tiene pendiente.

La Comisión no recibe dinero directamente. Mantiene un acuerdo con Fundación Ciudad del Saber, a través de la cual se pueden transferir los fondos debidamente aprobados y refrendados por la Contraloría General de la República. Fue la Fundación la que notificó de la transferencia.

Le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores elaborar una adenda al acuerdo vigente, que luego debe ser firmada por un representante del ministerio, uno de la Fundación, y uno de la Comisión, para luego ser refrendado por la Contraloría. Hasta el momento, no se tiene conocimiento que hayan elaborado la adenda. No se ha firmado, y no ha pasado por Contraloría. Este procedimiento, necesario para culminar el trámite, suele tomar meses. Ahora, se tiene poco más de 20 días.