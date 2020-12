José Garrido, el panameño de Santa Ana que danza en Rotterdam

Por Helkin Guevara (Corresponsal Digital)



José Garrido es un joven bailarín panameño que, en un parpadeo, cambió las calles de Santa Ana en las que creció, por las aulas de una universidad de las artes en Rotterdam, para convertirse en un profesional de la danza contemporánea .

La oportunidad llegó en 2018, cuando José ganó, previa audición, una beca completa que le permitiría salir a perseguir su sueño. El bailarín de 20 años tomó sus maletas, partió y dejó dos cartas de su puño y letra, una para su abuela, responsable de su crianza, y otra para su maestra y mentora Analida Galindo, del programa Enlaces de la fundación Espacio Creativo, en el que José se formó durante 10 años. Ambas misivas contenían palabras de profundo agradecimiento.

José cursa ahora el segundo año de la carrera del departamento de danza de la Universidad de Codarts, una experiencia gratificante, exigente y mucho más difícil desde la irrupción de la pandemia por el nuevo coronavirus.

¿Cuándo nace su simpatía por la danza?

Desde pequeño siempre formé parte de algún grupo típico o tomaba clases de zumba, así comenzó todo el amor por la danza en general, pero la danza contemporánea llega luego de una audición en la que participé a los nueve años para el programa Enlaces de la fundación Espacio Creativo. Recuerdo aquel día como si fuera ayer: entré tarde porque tuve unos inconvenientes para llegar al lugar y la profesora me invitó a formar parte de la clase; mi primera impresión se enfocó totalmente en los pies de todos, por que no se utilizaban zapatos, era algo totalmente nuevo para mí (...) me divertí, me gustó y al final de la clase, quería seguir bailando. En ese entonces estaba bastante ocupado con otras disciplinas como la natación, karate o el boxeo y no tenía tiempo para más y recuerdo que al entrar al programa Enlaces tuve dificultades con el karate.

¿En qué momento decide que la danza es algo a lo que se quiere dedicar?

En el último año en la fundación, junto con los profesores y el grupo de trabajo del programa Enlaces, realizamos distintas reuniones para evaluar las posibilidades en ese momento y cuál sería la mejor decisión para mí y para mi futuro; en aquel entonces se llegó a la conclusión de buscar universidades internacionales a las que podría aplicar para la danza y, mientras, podría iniciar mis estudios en la Universidad de Panamá en la carrera de arquitectura y diseño, que era mi otra opción de estudio. En el transcurso de ese año apliqué a la Universidad de las Artes Codarts en Rotterdam, Países Bajos, por medio de un video y una entrevista en inglés y tiempo después recibí la noticia de que no solo me había aceptado, me había hecho acreedor a una beca completa por la duración de la carrera de cuatro años.

¿Cómo ha sido su experiencia hasta el momento en Rotterdam?

¡Fascinante! Creo que es la palabra correcta. Desde el primer día que pisé tierras holandesas, no me podía imaginar lo afortunado que era, porque es un país rico en cultura, idiomas, arquitectura y paisajes, es un país de primer mundo. Durante este año y 11 meses que he estado aquí he podido recorrer y conocer cada vez más Holanda, su gente, sus raíces ... Y dentro del aspecto artístico, en la universidad, debo decir que me siento sumamente contento porque he creado una nueva familia, una alianza de amistades. He mejorado mucho en aspectos artísticos y tuve la oportunidad de presentarme en eventos dentro y fuera de la universidad.

¿Qué ha sido lo más difícil?

Sin duda alguna, el inglés. Desde el inicio fue una dificultad muy grande porque todas las clases eran dictadas en el idioma inglés y mi inglés antes de venir a los Países Bajos era bastante básico, por lo que me tomó tiempo trabajar para adquirir el idioma; de otra manera no había podido progresar y avanzar en mis estudios. Sigo recordando aquellos momentos en mis inicios cuando no platicaba con nadie por el temor a equivocarme o, simplemente, por no saber qué decir y comentar porque no manejaba el inglés.

¿Qué efectos han sufrido sus estudios y rutina de vida en Rotterdam debido a la pandemia?

Con el inicio de la pandemia, la universidad tomó la dura decisión de parar las clases presenciales, por lo que todos mis compañeros regresaron a sus países con sus familias y como la situación en Panamá también estaba difícil, lo mejor para mí fue quedarme en los Países Bajos. Desde ese entonces, las clases se dictan vía Zoom, tanto teóricas como didácticas. Debo decir que la universidad trabajó de manera consistente para no perder la conexión con sus alumnos, así que dentro de la cuarentena estuve ocupado en mi cuarto tomando clases diarias. Sin embargo, sí afectó mucho mi progreso al no tener la oportunidad de estar en un estudio con un profesor presente que te brinde correcciones de manera clara. Pero a pesar de que al principio fue bastante difícil, física y mentalmente, no estuve solo.

¿Qué significa la danza para usted?

En todo este tiempo que he sido parte de la danza y que ella ha sido parte de mí, no puedo encontrar una definición específica o al alcance de todo lo que he recibido por medio de ella, por lo que puedo compartir que la danza es la "caja" llena de los tesoros más preciados que he podido tener; es mi familia, maestros, mis amigos, mis oportunidades y, sobre todo, mi otro yo; un José que tiene aquel espacio especial donde puede librarse e irse en otra faceta a través de su cuerpo y de sus emociones, de manera honesta, real e ilimitada.

¿Qué planes o proyectos tiene en mente para el futuro de la mano con la danza?

Me faltan dos años para terminar mis estudios como bailarín profesional y en el cuarto año realizaré mi práctica en alguna compañía internacional. Y hablando un poquito más a futuro, me gustaría regresar a Panamá para compartir mis experiencias y mi talento con el programa Enlaces y, por qué no, ser parte de la primera compañía de danza en Panamá; creo que sería bonito que Panamá tuviese su propia compañía de danza contemporánea, así el talento panameño tendría un espacio para mostrar, es momento que la comunidad cultural y artística de nuestro país sea explotado y apoyado grandemente y organizaciones como la fundación Espacio Creativo están sembrando las semillas en bailarines que desean y que aman la danza tanto como yo. Porque la danza es arte y el arte es riqueza, aquella que nuestra sociedad necesita probar.