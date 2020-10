¿Qué números podrían jugar y cuáles serán los más buscados en el regreso de la lotería?

Con ella, después de seis largos meses, regresa la búsqueda de los números de acuerdo a la interpretación de los sueños, la cábala, las pirámides de la suerte, fechas de nacimiento entre otros, en los que las personas depositan su confianza para ver si con suerte, resultan vencedores.

El último sorteo jugado fue el pasado 22 de marzo y el del próximo domingo a jugar, será el correspondiente al del miércoles 25 de marzo, que no se pudo llevar a cabo producto de las restricciones derivadas de la pandemia por la COVID-19.

Basado en lo jugado en aquel último sorteo cuyos números jugados fueron 1129 en el primer premio, 8303, en el segundo y 3475 en el tercero, Malcolm Ramos, presentador y experto en la “Auténtica Pirámide de la Suerte” con más de 15 años de experiencia, realizó “la táctica matemática” para revelar los posibles combinaciones probables a jugar el próximo domingo.

Pirámide de la Suerte

De acuerdo con Ramos, las tres esquinas de la pirámide revelan que estos números serían el 1, el 5, el 0 y el 20 como número secreto, este último “ juéguelo al derecho y al revés”.

Ramos indica que, haciendo un sondeo real y una estadística, uno de los números que podrían ser de los más buscados por los compradores, serían el 19 o 91, esto relacionándolo con la pandemia de la COVID-19.

Conforme a las cábalas de las personas, otros de los números que se perfilan como más buscados, podrían ser el 06, por los meses que lleva la pandemia en Panamá, la fecha del último sorteo jugado el 22 y el 18, fecha de reinicio esta actividad.

Explica que, según la ley de probabilidades, los números bajos van desde el 01 al 31 y los altos del 32 al 99.

Números en base a los sueños

La cábala oriental del Chino Man Ko, también dio algunas opciones de cifras que podrían buscar tras la interpretación de algunos sueños comunes.

Uno de estos podría ser el soñar con una serpiente que se atraviesa en el camino, que es muy atribuido en el folklore panameño al número 32.

Si en un sueño, se revela una persona con lentes puestos, esto podría ser atribuirse al número 00, mientras que si se ve a una persona caminando o corriendo esto puede ser 11.

Malcolm asegura, que, aunque la lotería estuvo paralizada no paró de realizar estadísticas y verificar sorteos anteriores por lo que “ el que no gana, es porque no quiere!”.

El sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia se estará realizando en las oficinas de la institución y manteniendo el distanciamiento obligatorio establecido por las autoridades.