"Cuando el médico me atendió me dijo que era muy probable que tuviera una fisura en el menisco y que necesitaría operarme. Sin embargo, me dejó tranquila el hecho de que la recuperación no iba ser tan prolongada como la lesión que había sufrido en la rodilla derecha. Quizás en cuatro o seis semanas estaría nuevamente entrenando. Pero el tiempo pasó y Universitario nunca se hizo responsable de la parte económica que debía pagar para que me operaran".