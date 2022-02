'Mattress Mack' perdió $10 millones en el Super Bowl LVI, pero a pesar de ello, es feliz

Por Boris Alexander Cruz Caballero



Terminó el Super Bowl LVI con Los Angeles Rams campeones luego de vencer a los Cincinnati Bengals 23-20 en una gran final de la NFL. Pero aún sigue generando reacciones de personas que hicieron fuertes apuestas en este magno evento.

Tal es el caso de “Mattress Mack”, apodo del millonario Jim McIngvale, por vestirse con un colchón para fomentar las ventas de sus negocios en la década de los 1980, quien una vez más realizó una fuerte apuesta en un evento deportivo como el Super Bowl.

McIngvale apostó 9.5 millones de dólares a los Cincinnati Bengals y como reflejó el “score” los Bengals cayeron 23-20 de haber ganado, hubiera tenido en su cuenta bancaria cerca de 16.2 millones de dólares.

A lo mejor si hubiera apostado Bengals +4 puntos, hubiese cubierto la línea y saldría ganador, pero un fue así, apostó a ganador (Money Line) y perdió.

Pero vámonos al pasado y conocer un poco sobre quién es el popular “Mattress Mack”.

Nacido en Mississippi, Jim “Mattress Mack” McIngvale asistió a la escuela secundaria en Dallas, y fue estudiante de la Universidad de Texas y la Universidad del Norte de Texas, donde jugó fútbol para ambas escuelas en 1969-1970 y 1972-1973, respectivamente.

Después de la universidad, Mack trabajó en una tienda de conveniencia donde su jefe le hizo un gran favor un día: despidió al joven Mack. Renovado y decidido en hacerse un nombre, Mack encontró trabajo en una mueblería en el otro lado de la ciudad donde trabajó diligentemente, absorbiendo las prácticas comerciales y los oficios de la industria del mueble.

Mack aprendió el negocio y tomó la gran decisión de abrirse paso para crear su propia empresa de muebles, Gallery Furniture, recientemente inaugurada, vendía principalmente muebles a buen precio destinados a los trabajadores manuales. Cualquier ganancia que recibiera la tienda, Mack la reinvertiría y la devolvería a su tienda comprando más muebles. A pesar de este éxito inicial, las ventas comenzaron a declinar.

Durante esta dramática interrupción de las ventas, Mack se tomó el tiempo para reevaluar su estrategia publicitaria, que consistía en carteles clavados en postes telefónicos y volantes de puerta en puerta.

Con sus últimos $ 10,000, Mack renovó su plan de publicidad comprando tiempo de publicidad en televisión. Compró tiempo de publicidad en dos redes diferentes, donde sus comerciales se alternaban con anuncios de escuelas de comercio y abogados de compensación laboral durante las transmisiones de lucha libre de los sábados por la noche.

Mack comenzó a dejar de vender solo muebles económicos para incluir muebles de gama alta, lo que atrajo a un nuevo grupo de clientes a su tienda. Pero Mack mantuvo la misma promesa a todos sus clientes: si lo compra HOY, se lo entregaremos HOY.

McIngvale cuenta con una fortuna de unos 300 millones de dólares y es miembro del movimiento conservador Tea Party.

Regresemos a la apuesta perdedora

Jim McIngvale, realizó su apuesta en dos partes, después de poner primero $4.5 millones en los Bengals, apostó otros $5 millones, la apuesta individual más grande de todos los tiempos en Caesars Sportsbook.

MATTRESS MACK IS BACK 💰 @MattressMackThe biggest wager of ALL-TIME @CaesarsSports$5 MILLION on the Bengals (+170 ML) Mack already had $4.5M on Cincy and can now win $16.2M pic.twitter.com/foZCY4v13x — SportsLine (@SportsLine) February 11, 2022

Yesterday, Mattress Mack bet $1.1M @CaesarsSports on Bengals +3.5 against the Titans...This morning, he put down $700K on the Titans (+850) to win the Super Bowl...Titans by 3 today? 🧐 pic.twitter.com/zBcL7XCLDd — br_betting (@br_betting) January 22, 2022

Para poder apostar legalmente por los Bengals el empresario debió viajar desde Houston, Texas al vecino estado de Luisiana.

Según el medio local KPRC 2 Jim Mcingvale junto a su esposa, vieron el Super Bowl LVI en el norte de Houston, acompañando a setenta veteranos afectados por el trastorno de estrés postraumático.

En la estación radial KROQ 106.7 FM Jim Mcingvale describió ese momento durante el partido:

"Debo admitir que la adrenalina estaba bastante alta en el cuarto cuarto y hubo mucha decepción cuando los Bengals no ganaron. Pero los Rams se ganaron el derecho y me tomó alrededor de medio milisegundo superarlo. Fui y me levanté a la mañana siguiente el lunes, me puse mis calzones de niño grande y volví al trabajo. Miro hacia adelante, no hacia atrás".

No es la primera vez que apuesta y pierde

Jim Mcingvale tiene su mala racha de apuestas perdidas en los grandes eventos deportivos, antes de este Super Bowl, “Matress Mack” apostó en el año 2019 en la Serie Mundial de Béisbol (MLB) donde jugaban la final los Astros de Houston y Washington Nationals.

Houston furniture store owner Jim McIngvale had $3.5M under his mattress to bet on Astros. ⁦@MattressMack⁩ pic.twitter.com/5IEiGVRZZ3 — Todd Dewey (@tdewey33) October 1, 2019

En esa oportunidad perdió 13 millones de dólares al apostarle a los Astros de Houston quienes perdieron ante los Nationals en siete juegos.

Otra apuesta perdida para Jim Mcingvale, fue este mismo año cuando en la final de la NCAA de Fútbol Americano, le apostó 2.7 millones a Alabama quienes perdieron ante Georgia 33-18.

La mejor jugada de “Mattress Mack”

Pero lo que muy pocos saben, es que Mack vendió alrededor de 20 millones de dólares en muebles gracias a una promoción la cual consistió en, si los Bengals ganaban “Mattress Mack” le hubiera reembolsado a cualquier cliente que comprara y tomara posesión de un colchón o sillón reclinable de USD 3.000 antes del inicio del partido.

Situación que resultó todo un éxito, ya que como él mismo cuenta, en un domingo facturó alrededor de 1 millón de dólares. Resultó que esa ganancia de 20 millones de dólares sirvió para cubrir la apuesta.

Finalmente, Jim Mcingvale les envió un mensaje a los aficionados de Los Angeles Rams desde la estación radial KROQ 106.7 FM:

"Me gustaría felicitarlos por una gran victoria, felicitaciones por ser los campeones del mundo, ciertamente lo tienen bien merecido y el juego fue emocionante, desde mi punto de vista, no salió bien, pero estoy seguro de que sí para todos en el sur de California, así que felicidades a todos ustedes".

Ain't no party like an LA party 'cause an LA party don't stop! 🎉🏆 pic.twitter.com/eAELP6DXZ9 — Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 18, 2022

(Fuentes: Audacy.com, ESPN, Los Angeles Time, New York Post)