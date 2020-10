Mireya Moscoso, la expresidenta que cultivó una gran amistad con Sean Connery cuenta varias anécdotas

“ A Connery lo conocí hace muchos años por intermedio de un amigo panameño, haciéndonos también muy buenos amigos” sostuvo la exmandataria en entrevista con TVN-2.com

Moscoso recibió a Connery y a su esposa Micheline, en una visita realizada a Panamá, durante un fin de semana del mes de marzo de 2003.

Cuenta la exmandataria que para entonces la pareja visitó varios lugares turísticos del país, en las provincias de Panamá, Chiriquí, Los Santos, Coclé, Colón y quedó “fascinado con nuestro país”, tanto que se le invitó a que ayudara a Panamá en materia de turismo.

No regresó a Panamá

Por este motivo, se le concedió a Connery un pasaporte diplomático, que a la postré fue causante de que el actor tomara la decisión de no regresar nunca más a Panamá.

Y es que, según Moscoso, durante el gobierno que le sucedió se le pidió al actor devolver este pasaporte, y que para entonces Connery habría declarado que nunca había utilizado este documento para entrar al país, sino su pasaporte personal.

“ Él lo tenía para ayudar a Panamá, como un país de grandes oportunidades, él me llamó y me dijo lo que le había pasado (...) Se sentía muy humillado y que había devuelto el pasaporte, pero eso sí, que no volvería más nunca a Panamá por la humillación que le habían hecho” cuenta Moscoso.

En ese momento, la exmandataria se sintió muy apenada, le pidió las disculpas y pidió que volviera al país, que era bienvenido, pero él contestó que no y que ella era quién tendría que ir a visitarlo.

Agregó que debieron tomar en cuenta la colaboración de este conocido actor, para exaltar al país en esos momentos, ya que estaba dispuesto y contemplaba la realización de un documental sobre los primeros exploradores y demás, “ pero todo se echó al traste”.

Perduró la amistad

“ Nosotros continuamos con nuestra amistad, pero el enfermó y ya muy poco hablábamos, porque su enfermedad no se lo permitía, sin embargo, de vez en cuando hablaba con su esposa Micheline” sostuvo.

Moscoso al igual que muchas otras figuras del mundo han reconocido la trayectoria de este actor, sobre todo por su papel de James Boom el agente 007 y que fue condecorado como caballero, por la Reina Isabel de Inglaterra.