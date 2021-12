Un grupo de siete niños y sus familiares reúnen esfuerzos para llegar a Costa Rica para participar en la Segunda Copa Internacional de Sambo Deportivo que se realizará del 9 al 12 de diciembre en la ciudad de San José.

Se trata de los integrantes de la Academia Rinhos de Herrera, que será representada por el pequeño Ithan Batista, un niño de ocho años que a su corta edad se ha consagrado como campeón nacional en kickboxing, campeón nacional de jiu-jitsu, medallista en lucha olímpica nacional, además, ha dejado en alto al país ganando medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en kickboxing compitiendo en una categoría superior a la suya.

Batista practica estos deportes de combate desde que tiene cuatro años y es entrenado por su padre Humberto Batista, quien además es el entrenador de la academia, él contó a tvn-2.com que, aunque la invitación fue directamente para Ithan, le gustaría llevar a otros niños, debido a que algunos son de riesgo social y estas son oportunidades para mostrarles que existe otro mundo que los está esperando.

Los chicos requieren de una pequeña pero módica suma de 500.00 dólares para poder ir al evento, al cual pretenden llegar vía terrestre, pues así es más barato y hay mayores posibilidades de que todos puedan viajar.

Batista comentó que al igual que para otros torneos han estado realizando actividades como bingos, rifas y venta de comida para reunir el dinero, ya que no cuentan con ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades competentes, aunque reconoce que no se han acercado al Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) porque no tiene esperanza de que se les brinde ayuda, recordando lo que le pasó al equipo de voleibol que representaría a Panamá en una competencia.

“ Pandeportes ahorita mismo le ha negado muchas cosas a todo el mundo, muchos se han quedado en las competencias que tienen, los han eliminado. En el aeropuerto se quedó el equipo de voleibol, se quedaron unos de la lucha, se quedaron unos de kickboxing que iban para Italia, entonces no hemos ido, Pandeportes no apoya”, manifestó.

Actualmente, también están recolectando fondos a través de la Cuenta de Ahorros del Banco General 04-69-97-011286-3 a nombre de Martha Batista.

Falta de apoyo en programas de prevención

La Academia Rinhos realiza un trabajo social de prevención completamente gratis, dirigido a niños de barrios populares de la provincia de Herrera que están en riesgo social, sin embargo, no reciben ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades que les compete desarrollar este tipo de programas para evitar que niños y jóvenes caigan en los tentáculos de la delincuencia.

Con un gran esfuerzo y entrenando en paupérrimas condiciones, los integrantes de Rinhos se han consagrado como subcampeones mundiales en combat jiu-jitsu, medallistas panamericanos en lucha olímpica, y medallistas en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Batista expresó que en la academia hay niños desde los 6 años hasta jóvenes de 22 años que participan en todas las categorías de deportes de combate.

“ Hay niños que ni siquiera conocían la ciudad, y los tratamos de llevar porque son niños de barrios populares en riesgo que si los dejas se pueden perder. Muchos han viajado a otros países e incluso están becados”, expresó.

Una de las preocupaciones de Batista es que el gimnasio donde practican lo van a derribar y no saben dónde continuarán, aunque hay amigos que se han ofrecido a apoyarlo.

Batista pretende llevar los esfuerzos que realiza en la academia a las escuelas del distrito de Chitré, para ello ya ha coordinado con la administración del Colegio Papa Francisco un programa integral de deportes de combate de forma gratuita, para el que espera que exista apoyo.

Resaltó la importancia de desarrollar programas de prevención integrales para tener niños sanos, alejados de las malas compañías y que en algún momento representarán a Panamá en competencias internacionales, destacando que lo que más les gusta a los chicos es viajar para conocer otros lugares.

Pese a que en la Academia Rinhos ejecuta una labor de prevención, al igual que muchas otras organizaciones sociales, no recibe apoyo por parte de las autoridades que deberían llevar adelante este tipo de planes. Los guantes, las piñeras y las guanteletas con las que cuentan están completamente deterioradas, pero esto no ha sido impedimento para desarrollar un alto nivel de competencia.