El 'Rockero Alcázar', la cuna de campeones mundiales que clama por respeto

Desde que fue trasladado de El Marañón en la 5 de mayo, a la calle Q en Curundú en 1993, el gimnasio Rockero Alcázar se ha convertido en la cuna de grandes boxeadores que forjaron allí los sueños de alcanzar un campeonato mundial.

Pero lo que una vez fue un magnífico gimnasio de boxeo, hoy se encuentra en abandono, con graves problemas estructurales, sin acceso al agua potable y preso de las inclemencias del tiempo que le hacen navegar entre inundaciones.

El Rockero es la viva imagen del perverso daño que hace la burocracia estatal. Un gimnasio que se ha cansado de ver cómo las promesas de cada gobierno de turno llegan con bombos y platillos asegurando que le darán al boxeo el sitial que merece y terminan convirtiéndose en mentiras políticas. La última promesa llegó de la mano del presidente Laurentino Cortizo, que tras un reportaje realizado por TVN Noticias en el que se dejaba al descubierto la desidia y el abandono en el que se encuentran los coliseos deportivos de Curundú (El Juan Demóstenes Arosemena y el propio Rockero Alcázar) decidió realizar un recorrido y volver a prometer que atendería las necesidades de boxeadores y entrenadores.

"En los últimos 10 años, la mala administración política ha hecho que intermediarios se roben el dinero del deporte, por eso estamos como estamos".

Desde que se trasladó a Curundú, el gimnasio ha pasado por una serie de remodelaciones en las últimas 3 administraciones. Se pintaron las paredes, se cambió el tabloncillo, se instalaron equipos nuevos de entrenamiento, entre otras cosas. Sin embargo, los problemas de este coliseo son estructurales y su sistema de drenaje se encuentra tan deteriorado que colapsa cada vez que llueve, por lo que necesita una reestructuración profunda para acabar con el eterno problema de las filtraciones de agua.

"Por más que lo remodelen los problemas van a seguir allí, la solución es buscar un lugar nuevo, que sea accesible, que tenga las condiciones adecuadas para que los jóvenes de cualquier parte del país, puedan venir aquí a entrenar, sin preocuparse por la insalubridad, la falta de equipos o la inseguridad", asegura Ricardo 'Maestrito' Córdoba, excampeón mundial de la AMB en el peso gallo y actualmente entrenador de boxeo.

Para el 'maestrito', el boxeo ha sido abandonado por el Estado y por la clase política, que ha visto con indiferencia como se le han quitado los recursos al deporte que más glorias y campeonatos del mundo le ha dado al país, y peor aún, como se han dejado perder las pocas instalaciones para la práctica de este deporte en la ciudad capital, debido al nulo mantenimiento.

"Veo años difíciles para el boxeo, porque no tenemos el apoyo que el atleta necesita. No hay un líder que realmente tenga la intención de ayudar al desarrollo del boxeo, que haga prevalecer la ética ante sus propios intereses y mientras eso no ocurra, el boxeo irá de mal en peor."

Para nadie es un secreto que la práctica del deporte es el principal arma que tienen las sociedades para apartar a los jóvenes de la delincuencia. La disciplina y la responsabilidad que generan deportes como el boxeo se convierten en la oportunidad de oro de aquellos chicos criados en barrios de 'zonas rojas' que llegan a las puertas del gimnasio con la esperanza de convertirse en los próximos "Manos de Piedras".

"Nos toca lidiar con muchos jóvenes de riesgo social, que vienen de barrios muy peligrosos y que encuentran en este deporte una herramienta para salir adelante. Estamos convencidos que la práctica del boxeo genera disciplina en los chicos y los termina sacando de las calles, pero necesitamos el dinero se destine al desarrollo del deporte y no que se quede en los bolsillos de los corruptos".

"Este no es el espacio que merece el deporte que más gloria le ha dado a panamá. 33 campeones mundiales y una historia riquísima. Roberto Durán, Ismael Laguna, Anselmo Moreno, Ceslestino 'pelenchín' Caballero. Este deporte merece más respeto y creemos que nos deben sacar de aquí y ponernos en un mejor lugar para seguir formando peleadores", concluyó Córdoba.

También visité el Gimnasio Rockero Alcazar, en donde sostuve un conversatorio con entrenadores para atender las necesidades de esta sede que ha visto crecer a grandes boxeadores panameños. ¡Seguimos impulsando el deporte! #TrabajandoPorPanamápic.twitter.com/lEyqBrQPau — Nito Cortizo (@NitoCortizo) May 18, 2021

En honor a Pedro Alcázar

Nacido como Guillermo González en la provincia de Darién en 1975, Pedro Alcázar se inició en el boxeo a la temprana edad de 10 años. Durante sus años de adolescencia se erigió como uno de los futuros talentos del boxeo nacional, llegando a coronarse en los 'Guantes de Oro y obteniendo la medalla de Oro para Panamá en los Juegos Centroamericanos de 1994.

Tras su debut profesional en 1995 y una carrera en ascenso, la gran noche de 'El Rockero' llegó en junio de 2001 cuando se consagró Campeón Mundial Supermosca de la OMB al vencer por decisión mayoritariamente a Marcos Sánchez.

Pero la desgracia se cebaría con el guerrero darienita apenas 1 año después, cuando en Las Vegas, Nevada, perdió el título ante el mexicano Fernando Montiel por KO en el sexto asalto. Una pelea que le costaría la vida.

36 horas después y con apenas 26 años, falleció en el hospital producto de las lesiones sufridas en la contienda, aunque poco después se confirmó que la muerte ocurrió mientras todavía se encontraba en el hotel.

Luego de su muerte, el gimnasio de Curundú adopta su nombre en memoria de su legado.