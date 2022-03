Por Urania Molina (Corresponsal digital)



Aunque la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) es la única autorizada para aumentar las tarifas en las rutas del servicio regular urbano, interurbano, expreso urbano, expreso interurbano, servicio de lujo y servicio regular interno, desde el pasado sábado usuarios de los distritos de la provincia de Panamá Oeste comenzaron a pagar más por trasladarse de una comunidad a otra.

El Decreto Ejecutivo Nº 542 de 8 de octubre de 2003, por el cual se reglamenta la fijación de tarifas en el transporte público de pasajeros, establece en su Artículo 2 que para cumplir con lo dispuesto en el numeral 2, numeral 19 de la Ley Nº 34 de 28 de julio de 1999, la Autoridad establecerá y regulará las tarifas del transporte terrestre público de pasajeros en todas sus formas y modalidades, mediante resoluciones debidamente motivadas.

La misma norma señaló que: “ el Concesionario de una ruta o de zona de trabajo que aspire a lograr una revisión y ajuste de la tarifa deberá aportar junto con su memorial de solicitud , la información pertinente que permita ilustrar a la Autoridad, la conveniencia o no, de acceder a la solicitud referida”.

Incrementó ilegal

El director provincial de la ATTT en Panamá Oeste, Javier Ortiz, explicó que en los últimos dos días recibieron unas 30 denuncias relacionadas con el alza de pasaje en las rutas encargadas de prestar el servicio regular interno en los cinco distritos de Panamá Oeste, a pesar de que ninguna prestataria está autorizada para modificar la tarifa.

Las quejas más comunes son las de usuarios que pasaron a pagar $0.50 centavos por viaje en rutas que cobraban $0.30 centavos, lo que significa un aumento de $0.20 centavos, informó Ortiz.

Una experiencia que desde el pasado lunes vive Alicia Medina, encargada de cuidar a una adulta mayor seis días de la semana, quien desde el pasado sábado paga $0.50 centavos para dirigirse a su trabajo.

“El pasaje me lo aumentaron un día después de que salió el anunció en la televisión. Antes pagaba $0.30 centavos. Para ellos [los chóferes] puede ser duro, pero también lo es para mí. Ahora gastaré $19.20 de mi salario mensual porque debo usar dos autobuses de la ruta interna”, indicó Medina.

Añadió que espera que las autoridades de la ATTT hagan algo para corregir esta situación porque este aumento perjudica su economía. “ Si me quejó me gritan y me insultan”, señaló Medina.

Por su lado, Ortiz expresó que a través del Directorio Nacional de Transporte se buscan alternativas para enfrentar el alza de combustible.

De hecho, el pasado lunes, un informe de la ATTT dio cuenta de la instalación de una mesa técnica conformada por la Cámara Nacional del Transporte, la Cámara Nacional de Transportistas Colegiales y el Consejo de Transporte del Interior.

La mesa técnica es una subcomisión que surgió del Diálogo Nacional que el gobierno mantiene con usuarios y transportistas, con el objetivo de abordar, mediante la presentación de propuestas, el alto costo del combustible y temas arancelarios de partes y repuestos contemplados en el Decreto Ejecutivo No. 56 del 30 de diciembre de 1992, reveló la nota de la ATTT.

Una necesidad

Para el dirigente transportista de Panamá Oeste, Henry Velasco, revisar las tarifas existentes es una necesidad porque el costo de operación cada día es más alto.

En ese sentido, indicó que los autobuses de “lata” consumen diario alrededor $130, los coaster $82 y los carros de 15 pasajeros unos $45 en combustibles, mientras que una llanta de los llamados autobuses de lata cuesta nueva $250.00 y usada entre $90.00 y $100. Un galón de aceite $21.50.

Velasco explicó que en el distrito de La Chorrera existen rutas internas que comienzan a prestar el servicio de traslado de pasajeros a las 3:50 de la mañana y terminan a las 11:00 de la noche. Unas 45 rutas internas mueven alrededor de 15 mil personas diariamente.

Por otro lado, indicó que siguen con su iniciativa de solicitar a los usuarios que “ colaboren” pagando algo más por el viaje. Aseguró que desde el pasado sábado 12 de marzo cuentan con usuarios que le pagan los $0.50 centavos, mientras otros se mantienen en la tarifa original.

Velasco explicó que en la única tarifa que están pidiendo la colaboración de los usuarios son con $0.30 centavos, la cual está vigente desde el pasado 2011 cuando se logró un incrementó de $0.5 centavos, pero el resto de las rutas se mantienen igual. En La Chorrera existen rutas internas con tarifas de $0.60 centavos, $0.50 centavos y $0.40 centavos, pero el 90% de unas 45 rutas internas tienen tarifas de $0.30 centavos.