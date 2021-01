El coronavirus y el 'streaming' hacen temblar la taquilla cinematográfica

Por Helkin Guevara (Corresponsal Digital)



La industria mundial de cine pasó de facturar la taquilla récord de 42,500 millones de dólares en 2019 a desplomarse en 2020 con una reducción de ingresos de entre el 80% y el 95% en los principales mercados, gracias a la crisis sanitaria que ha obligado a cerrar gran parte de las salas de proyección y posponer el calendario de estrenos.

Pero fuera de las millonarias pérdidas económicas, el principal impacto de la pandemia en el devenir del entretenimiento audiovisual parece estar desarrollándose en las pantallas de televisores, computadoras y celulares que hay en casa, con el avance de las plataformas de streaming como alternativa para ver los títulos más esperados.

Cambio de modelo

Durante la reciente temporada navideña Disney dio uno de los pasos más significativos al liberar en su plataforma Disney+ la historia animada Soul de los estudios Pixar, perfilada, antes de que el coronavirus sacudiera el mundo, como una de las principales cintas taquilleras del 2020.

Los aproximadamente 87 millones de usuarios de Disney+ tuvieron libre acceso a la emotiva Soul, sin pagar nada adicional; una fórmula distinta a la empleada por el propio Disney poco meses antes con el live action de Mulan -otro de los títulos blockbuster frustrados por la pandemia- que exigía el pago extraordinario de entre 20 y 30 dólares para reproducirla en casa.

Diferente fue también la estrategia de estreno de Wonder Woman 1984, que se presentó paralelamente en las salas de cine habilitadas de Estados Unidos y otros pocos mercados, así como en HBO Max, el servicio de video bajo demanda de Warner Media Entertainment.

Los modelos empleados para los estrenos de Mulan, Soul y Wonder Woman 1984 representan los primeros experimentos serios de los grandes productores de cine de Hollywood, en busca de alternativas funcionales de distribución ante el avance e incertidumbre de la pandemia.

Warner Media también anunció recientemente que todas sus películas programadas para 2021 ( The Suicide Squad, Godzilla vs Kong, Dune o The Matrix 4) se estrenarán simultáneamente en salas y en HBO Max, sin coste adicional para los suscriptores. Y más adelante, el plan de Warner incluirá al menos dos estrenos exclusivos para los usuarios de HBO Max, de acuerdo con información difundida por The New York Times.

Y un poco más atrás, en julio pasado, Universal pactó con la cadena AMC Theatres para reducir el tiempo (90 días) que, antes de la pandemia, se aguardaba para compartir una película en los servicios digitales luego de su paso por las salas de exhibición. No trascendió la reducción exacta del periodo de gracia.

Son decisiones que marcan los primeros precedentes rumbo a un "cambio de modelo" en el consumo masivo del cine en detrimento de las salas de proyección, una suerte de transición acelerada por las secuelas del coronavirus, según un análisis de The Hollywood Reporter.

Soul generó 2.3 millones de descargas de Disney+ durante su fin de semana de estreno, mientras que Wonder Woman 1984 hizo lo propio con 554 mil usuarios nuevos para HBO Max (disponible solo en Estados Unidos), detalló un despacho de Bloomberg.

Netflix, otrora único actor del streaming, es la prueba de la rentabilidad del modelo al aplicar uno similar con resultados positivos, produciendo el suficiente contenido para mantener la atención de los usuarios. Roma, The Irishman, Beasts of No Nation, Marriage Story, The Two Popes o Mank, son ejemplos de estrenos de Netflix con gran repercusión que han ayudado a incrementar sus cifras en todo el mundo.

Experiencias diversas

Salas de cine y plataformas de streaming son canales de distribución audiovisual muy diversos entre sí, quien gusta de la experiencia de una sala/teatro no dejará de ir por más plataformas de streaming que habiliten y quien simpatiza de los nuevos sistemas de video bajo demanda, seguirá disfrutando de las cada vez más variadas alternativas, apunta Jorge Castillo, de cinebunker.com, la biblioteca digital del cine panameño.

En cinebunker.com también han registrado el efecto de la pandemia en el cine al habilitar un servicio de streaming (unos 230 títulos panameños y centroamericanos) tras el confinamiento en Panamá. " Nuestra plataforma es un híbrido ya que antes de poder reproducir contenido, éramos como una biblioteca informativa de las películas, tratando de aportar un poco a resaltar una industria regional que está en desarrollo. Teníamos la visión de evolucionar a plataforma de streaming más adelante, pero la pandemia aceleró todo", cuenta Castillo.

En Panamá las salas de cine se han mantenido fuera de funcionamiento la mayor parte del tiempo desde que estalló la crisis sanitaria a mediados de marzo de 2020, dejando como alternativas las plataformas de streaming Netflix, Amazon Prime, Apple TV y Disney+, la más reciente en llegar al mercado local.