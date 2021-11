Para Díaz, “la medalla que es de 22 milímetros tiene el brillo de una pieza que nunca ha circulado. Está nueva como se acuñó. Se puede decir que es el primer intento de acuñación conmemorativa en Panamá, pero una cosa que nos preguntamos y que no hemos podido dilucidar es qué pasó en 1827, seis años después de la independencia, que ameritaba que se acuñara una moneda. Sabemos que fue acuñada en Colombia, pero no por qué en esa fecha se estaba conmemorando la independencia de España. Hemos hablado con historiadores, pero seguimos investigando porque hasta ahora no sabemos nada al respecto”.