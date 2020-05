¿Por qué salen los panameños durante la cuarentena? Encuestados cuentan sus historias

TVN Noticias realizó una encuesta no científica para conocer la experiencia de los panameños durante la cuarentena. Respondieron amas de casa, mecánicos, maestros, independientes, estudiantes y muchas personas más de diversas profesiones.

Aquí les tenemos lo que nos contaron.

El 35.6% de los entrevistados aseguró que las dos horas asignadas no fueron tiempo suficiente.

"Bueno, salí porque no tenía comida en mi casa y en la hora que tengo que salir es muy tarde para salir al súper ya que me queda a 20 minutos para salir y solo contamos con un transporte. Y donde vivo venden muy caros los alimentos y por eso decidí salir más temprano de mi casa para comprar comida. Por más que le rogué al policía y le dije que me iba a regresar para mi casa, me arrestó. Es la primera vez en mi vida que desobedezco una orden de la autoridad".

"No fue con las autoridades, sino con los civiles ya que vivo en una área donde no hay transporte y no puedo salir a las 2:30 porque no me alcanzaría el tiempo".

El 16.4% manifestó que necesitaba salir para ganar dinero.

"Hay que trabajar para comer".

"No entienden que si no hay dinero para la comida, hay que trabajar".

Algunos, contaron que estaban llevando comida o medicamentos a familiares.

"No hubo abuso el tema es que tengo familiares con hambre que viven en Colón. ¿Cómo se hace para llevarles comida? Ellos (la policía) cumplen con la norma, pero no han pensado que hay familiares que dependen de otros y están lejos".

"Yo no he tenido problema con la autoridad. Hoy tuve que salir antes de mi hora, porque tenía que ir a buscar medicamentos para mi papá que salió del hospital después de estar hospitalizado once días por un infarto que le dio. Le falta un medicamento que no tenía el hospital, y tenía que ir a otra policlínica a buscarlo".

También hubo denuncias de discriminación por religión (1%) y contra las personas transgénero (10%), a pesar de estar cumpliendo con lo establecido por las autoridades y salir el día que indica su cédula.

"Estaba yendo a hacer una labor social para ayudar personas con escasos recursos. En un retén en la vía España me pararon y el Tránsito, como sabe que soy musulmán y está tan acostumbrado a las coimas, me quiso intimidar. Pero yo le dije que yo estoy yendo a hacer unas entregas de bolsas de comida a la Junta Comunal y me dejaron ir".

"Soy un hombre transgénero. Estaba cumpliendo con la ley y salí en el día basado a mi cédula y la hora basada a mi cédula. Fui al 99 en Brisas del Golf y el oficial de la policía no me dejó entrar porque no parezco mujer. Mi apariencia física es totalmente de varón. Traté de explicarle la situación y no me dejó entrar. Ese día me quedé sin poder hacer mis vueltas para mis necesidades. ¿Cómo podemos seguir las reglas si no nos dejan hacer lo que tenemos que hacer? No es justo".

"No hubo abuso policial. Soy una hombre transgénero y físicamente no luzco como una mujer, aunque mi sexo en la cédula siga siendo F. Entré a un supermercado y las encargadas no entendían porque estaba saliendo el día de mujeres. Tuve que explicarles y seguían sin entender, hasta que un compañero afortunadamente les explicó. Todo esto pasó mientras habían 10 personas aproximadamente pendientes por pagar. Al irme, una de las trabajadoras despectivamente me dice que quiero ser un hombre y ofendió a su compañero de trabajo por ser gay. No es necesario ser cruel ni abusivo con los demás".

El 20.7% de los encuestados fue sancionado con multas. El 71% afirmó que fue tratado de forma injusta. Sin embargo, muchos reconocieron el trabajo de la Policía Nacional. Piden más comprensión, claridad en las disposiciones y alternativas para las personas que no pueden ayudar a sus familias saliendo solo dos horas por un día. En total, se permite salir 6 horas a la semana, aunque para los hombres suelen ser 4 horas porque el sábado se tiende a declarar cuarentena total, y para las personas trans es un riesgo sin importar que día decidan salir.

Puede participar de la encuesta siguiendo el siguiente enlace: aquí.