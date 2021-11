Por Fermín E. Estribí S.



Las escuelas se han constituido en una de las canteras para el deporte en varios países del mundo. Constantemente se observan, en diferentes latitudes, competencias y ligas en las que varios centros educativos muestran la formación que se le da a sus estudiantes mediante la práctica deportiva, pero ¿ocurre eso también en Panamá?

La actividad

El deporte forma parte del proceso educativo en Panamá, a través de la asignatura de Educación Física la que se imparte en los planteles a través de profesionales que se forman en centros de estudios superiores como por ejemplo, la Universidad de Panamá.

"En la Escuela de Educación Física tenemos a los estudiantes del campus central, que es el 70% de la población estudiantil en general. También se dictan clases en Colón, Veraguas, Bocas del Toro, Coclé y Los Santos", explicó Nelson Sarmiento, director de esa área en la denominada "Casa de Méndez Pereira".

Las instalaciones de dicha escuela, en el campus central de la Universidad de Panamá, cuentan actualmente con una matrícula de 500 estudiantes lo que representa un incremento en la cantidad de personas interesadas en capacitarse para aplicar y compartir sus conocimientos a niños y jóvenes en las escuelas.

"Los profesionales que se forman en la Universidad de Panamá tienen una formación más pedagógica que deportiva", aclaró el directivo. "Eso indica que no son preparados para ser entrenadores y mucho menos preparadores deportivos de alto rendimiento".

Los docentes de Educación Física fomentan en sus alumnos el uso del tiempo libre de una forma sana mediante el deporte. Aunque su labor no se basa en entrenarlos para competir, son quienes captan el talento en las aulas y les ayudan a pulir sus destrezas para que puedan exhibirlas en las contiendas intercolegiales impulsadas por la Dirección Nacional de Asuntos Estudiantiles del Ministerio de Educación (Meduca).

"La Dirección Nacional de Asuntos Estudiantiles, apoya a los centros educativos a desarrollar las actividades deportivas entre sus estudiantes desde el momento que envía las convocatorias y las bases de los deportes como guía para el desarrollo de estas actividades durante el año", precisó el director de esa dependencia, Kennedy Vargas.

El funcionario indicó que dicha dirección respalda a las regiones educativas y dona implementos deportivos a las escuelas que soliciten ese apoyo o que no están dentro del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE).

"Para poder desarrollar estas actividades, la dirección envía fondos a las regiones educativas utilizados en la logística en las eliminatorias zonales, regionales y así los enlaces deportivos puedan suplir algunas necesidades que se dan durante el desarrollo de toda actividad deportiva", agregó.

Vargas expuso que en las eliminatorias zonales y regionales, los estudiantes clasifican a las competencias nacionales intercolegiales. En estas últimas se conforman las selecciones que representan a Panamá en eventos como los Juegos Estudiantiles Centroamericanos (CODICADER) y Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe (JEDECAC).

Situación actual

Para el profesor Ricardo Concepción, es notoria la labor que el gobierno hace para estimular el d eporte escolar en Panamá, sin embargo considera que hay fallas en el sistema educativo actual que impiden que haya una formación deportiva adecuada para los niños y jóvenes dentro de los planteles.

"Dentro los centros escolares no se está haciendo lo suficiente para dar la oportunidad a la mayoría de los estudiantes de practicar una actividad deportiva organizada y variada", señaló el docente. "Ni siquiera la propia clase de educación cumple con los requerimientos actuales en cuanto a la necesidad de una actividad física que promueva el desarrollo de habilidades motrices y sociales a través del deporte y la actividad física".

Además, Concepción manifestó que en los últimos ocho años se ha visto un avance en la construcción de instalaciones deportivas en las escuelas. No obstante hay disciplinas como el atletismo que aún carecen de sitios para entrenar tanto dentro como fuera de los centros educativos.

"Debería haber pistas de atletismo en todos los colegios, ya que esa es nuestra gloria olímpica", expresó Luis Martínez, presidente de la Asociación de Atletismo Máster de Panamá. "Si bien le hemos dado relevancia a otros deportes y no al atletismo; lo hemos abandonado".

Otro factor que ha incidido en el desarrollo del deporte en las escuelas panameñas ha sido la pandemia del COVID-19.

"La pandemia nos ha obligado a la innovación de nuevas estrategias de prácticas deportivas", recalcó Vargas. "Hemos desarrollado competencias específicas tales como salto de soga, dominio de balón, ajedrez virtual, seminarios de aprendizajes y actualización de normas deportivas, para docentes y estudiantes. Aunque por obligación mundial se ha controlado las actividades masivas, deportes colectivos y de contactos, minimizando la participación", añadió.

El COVID-19 también afectó el proceso de aprendizaje de los profesionales de la educación física.

"El daño es enorme en el tiempo del trabajo práctico . La pandemia nos ha hecho una pérdida de dos años, básicamente, el año 2020 y 2021. Aunque en el segundo semestre, la Universidad de Panamá entró en modo mixto", argumentó Sarmiento. "Nuestro curso, no es para ser dictado a 'control remoto' como decimos, a nivel virtual. Este es un trabajo que se requiere de una supervisión directa y, por lo tanto, la pandemia ha sido funesta para nosotros".

Trabajo por hacer

Los profesionales consultados reconocen que desarrollar la actividad deportiva escolar es una tarea cuyo punto de partida radica en una mejor preparación de los docentes de educación física.

"La pandemia nos ayudó a ver las deficiencias, identificando que debemos apoyar al docente de Educación Física en sus áreas", señaló Vargas. "Ellos son los verdaderos promotores, dirigentes, técnicos, chaperones, árbitros, patrocinadores y maestros del deporte en las aulas".

"Estamos estudiando la posibilidad de la formación de profesionales en el campo del deporte competitivo", puntualizó Sarmiento. "Muchas veces las personas hablan de deporte y se refieren a ligas de fin de semana, ligas recreativas y comunitarias. Eso no es deporte de competencia a nivel formal, responsabilizado por las federaciones y organizaciones del Comité Olímpico".

En cuanto al aspecto formativo, Concepción va un poco más allá al proponer la creación de centros especializados en el desarrollo de los atletas en edad escolar.

"Se hace necesario crear centros educativos especializados en el desarrollo de talentos para el deporte, donde se puedan cumplir con las necesidades educativas de los atletas y su desarrollo a largo plazo para poder alcanzar la excelencia deportiva", opinó el educador. "Es necesario tener centros con jornadas extendidas y que tengan todos los requerimientos necesarios para poder desarrollar a nuestros jóvenes atletas".

Llevar adelante esta labor también requerirá de la supervisión de las autoridades educativas.

"No hay supervisión y autoridad enérgica que asegure que los docentes cumplan el programa establecido", manifestó Sarmiento. "El Ministerio de Educación tiene un programa de educación física para cada uno de los niveles desde primer grado, de escuela primaria, hasta doceavo indistintamente de los bachilleratos. Entonces es un asunto de que no se dan porque los programas son viejos...falso. El problema es que no se cumplen, no se respetan los programas", sostuvo.

"El sistema adolece de una dirección nacional de educación física y deportes que dirija, organice y supervise los proyectos educativos y deportivos a nivel nacional", argumentó Concepción.

El desarrollo de la actividad escolar también implica un mejoramiento en el aspecto organizacional.

"Hay que actualizar el sistema de información y promoción, ya que las convocatorias no llegan en el momento de emitirla", comentó Vargas. "Tenemos que promover nuevas disciplinas".

Mientras se plantean propuestas, Panamá requiere de un deporte escolar fortalecido para que de él surjan, no solo nuevas figuras que dejen el nombre del país en alto en eventos internacionales sino de mejores ciudadanos.

"Nosotros tenemos que creernos lo que la constitución dice de nosotros. Los ciudadanos somos los 'reyes' de este país y los funcionarios nos deben servir y no nosotros servir a los funcionarios", añadió Martínez. "Cuando creamos eso como panameños, todas las escuelas van a tener pista de atletismo. Nosotros no tenemos que esperar que la solución venga de arriba, esto lo tenemos que mover desde abajo".