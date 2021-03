Las 8 películas que buscan ganar el Óscar, ¿De qué tratan y dónde verlas?

Por Helkin Guevara (Corresponsal Digital)



El reciente anuncio de los títulos que aspiran a los atípicos premios Oscar de 2020, proporciona a los espectadores una selección más clara de las historias más relevantes que pudo ofrecer un séptimo arte marcado, como todo, por la cascada de contratiempos, encierros y demás complicaciones producto de la pandemia por la COVID-19.

Mientras llega la noche de la ceremonia, el 25 de abril en el teatro Dolby de Los Ángeles, Estados Unidos, los aficionados más acérrimos del cine y de los Oscar pueden ponerse cómodos y ver en las diferentes plataformas digitales de renta y streaming, las mejores producciones del reciente año, empezando por las ocho que compiten por ser la mejor película.

Mank

Ciudadano Kane, considerada la mejor película de todos los tiempos, fue escrita por el guionista Herman Mankiewicz, figura sobre la que se centra esta producción que repasa el proceso de rodaje de la obra maestra del cineasta Orson Welles. Se puede ver en Netflix. Dirección: David Fincher. Reparto: Gary Oldman y Amanda Seyfried.

Sound of Metal

¿Cuál es la peor experiencia por la que puede pasar un músico? Que le pregunten a Rubén, un joven baterista de heavy-metal que empieza a perder la audición. Disponible en Amazon Prime Video. Dirección: Darius Marder. Reparto: Riz Ahmed y Olivia Cooke.

The Trial of the Chicago 7

Es otra de las producciones de Netflix que logra lucir una nominación a mejor película de los Oscar. Se remonta a 1969, cuando se desarrolló uno de los juicios más seguidos de Estados Unidos, contra siete individuos que fueron detenidos durante una manifestación en contra de la guerra de Vietnam. Ganó el premio a mejor guion en los Globos de Oro y los galardones al mejor reparto y montaje en los Critics Choice Awards. Dirección: Aaron Sorkin. Reparto: Eddie Redmayne y Sacha Baron Cohen.

The Father

Anthony tiene 80 años y decide que quiere pasar lo que le resta de vida (y de cordura) solo, sin las atenciones y vigilancia de cuidadoras especializadas, sin importar cuanto le insista Anne, su hija, que sufre ante la disyuntiva de perder poco a poco a su padre por respetar su deseo de vivir, a su modo, sus últimos momentos. La película ganó el Premio del Público del Festival de San Sebastián. Dirección: Florian Zeller. Reparto Anthony Hopkins y Olivia Colman.

Nomadland

Es la gran favorita, avalada por su cosecha de unos 30 premios, entre los que destacan el León de Oro del Festival de Venecia, el Premio del Público del Festival de Toronto, mejor película y mejor dirección en los Critics Choice Awards y mejor drama en los Globos de Oro. Su propuesta es sencilla, pero atrapante: Fern es una mujer madura que, tras quedar en bancarrota durante la recesión, toma una caravana y se marcha a vivir como una nómada moderna. Una road movie para sumergirse y reflexionar. Dirección: Chloé Zhao. Reparto: Frances McDormand.

Minari

Film estadounidense ambientado en la década de 1980 que sigue a David, un niño coreano-americano de 7 años, que experimenta un drástico cambio en su vida cuando su padre decide llevar a la familia a Arkansas para trabajar en una granja y alcanzar el "sueño americano". En el Festival de Sundance fue la gran triunfadora al ganar el premio a mejor película y también el premio del público. Dirección: Lee Isaac Chung. Reparto: Steven Yeun y Han Ye-ri.

Promising Young Woman

Thriller que mezcla drama y comedia al abordar el devenir de Cassie, una chica con un futuro prometedor, hasta una amarga situación cambia todo por completo. Dirección: Emerald Fennell. Reparto: Carey Mulligan.

Judas and the Black Messiah

Retrato audiovisual del joven Fred Hampton, asesinado por el FBI el 4 de diciembre de 1969 y los posteriores intentos por ocultar el suceso. Una historia que, 52 años después, parece de pura actualidad tras las recientes manifestaciones globales del movimiento Black Lives Matter. Hace poco se llevó el Globo de Oro al mejor actor de reparto (Daniel Kaluuya). Dirección: Shaka King. Reparto: Daniel Kaluuya y Lakeith Stanfield.

Más historias para ver

Otras categorías de los premios Oscar, como la de mejor película internacional, mejor largometraje documental o la de producciones animadas, recogen más títulos que se destacaron en 2020 por la calidad de su propuesta y desarrollo de sus historias.

Y si tomamos la selección de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas como recomendaciones, habría que ver la danesa Another Round, la china Better Days, la rumana Collective (Mejor documental de los Premios del Cine Europeo), la bosnia Quo vadis, Aida? y la tunecina The Man Who Sold His Skin.

También los documentales Collective, Crip Camp (disponible en Netflix), Lo que el pulpo me enseñó (Netflix), Time (Amazon Prime Video) o El agente topo (Netflix).

Y el repaso por el cine animado del último año tiene paradas obligatorias en Onward de Pixar (disponible en Disney+), Over the Moon (Netflix), A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (Netflix), Wolfwalkers (Apple TV) y la entrañable Soul, también de Pixar (Disney+)