¡Así lo dijo! Fidel Escobar le dejó un 'recadito' a Kendall Waston luego del partido en Copa Oro

La selección de Panamá derrotó a Costa Rica en el primer partido del Grupo C por marcador de 2-1 colocándose así en el primer puesto del grupo, los goles de Panamá fueron anotados por José Fajardo y Édgar Yoel Bárcenas, por Costa Rica anotó Aaron Suárez.

Finalizado el compromiso, el defensor panameño y jugador del Deportivo Saprissa, Fidel Escobar en declaraciones dadas al medio de comunicación tico Yashín Quesada, se refirió al también defensor Kendall Waston:

"Ese es mi hermano, él sabe que al final lo aprecio mucho, él sabe que lo quiero mucho pero bueno, él sabe que adentro del campo somos rivales por más que podamos ser amigos, hermanos y él sabe que lo considero como un hermano mayor pero bueno, ya dentro del campo ya es diferente y cada uno representa a su selección".

Referente al partido, Esocbar destacó: "al final lo que nos pidió el técnico, tener la pelota, meter intensidad, cuando perdíamos el balón, presionar, todos compactos y al final eso lo que se reflejó".

Las acciones del grupo C regresan el próximo viernes 30 de junio en New Jersey cuando a primera hora jueguen Martinica vs Panamá y el cierre será Costa Rica vs El Salvador.