Panamá quiere evitar las sorpresas ante Martinica, expresó Christiansen

La Selección Mayor de Panamá realizó este jueves su último entrenamiento previo a su partido de mañana ante Martinica por la segunda fecha del grupo C de la Copa Oro 2023 de CONCACAF.

El equipo entrenó en horas de la mañana en la cancha de la Universidad de la Ciudad de Nueva Jersey, ubicada a 35 minutos del hotel de concentración.

El onceno nacional ya se encuentra listo para medirse mañana ante los caribeños, en un encuentro a jugarse en el Red Bull Arena, en Nueva Jersey, a las 5:30 p.m. hora de Panamá.

Thomas Christiansen, entrenador del onceno nacional, arrancó el entrenamiento reiterando a sus jugadores que “no hay equipos chicos”, aclarando que el partido ante Martinica va a necesitar el mismo esfuerzo máximo mostrado en la victoria en la jornada inaugural.

Y bajo ese ambiente de compromiso y determinación, la escuadra panameña entrenó por espacio de 90 minutos, en una sesión de pocas cargas físicas, iniciando con trabajos en espacios reducidos hasta concluir con los habituales ensayos de jugadas a balón parado.

Al final del entrenamiento, Christiansen y el guardameta Orlando Mosquera se dirigieron al Red Bull Arena para la rueda de prensa con los medios de comunicación.

Christiansen destacó la posibilidad de lograr la clasificación de forma anticipada con una victoria sobre los caribeños, a falta del último partido del grupo ante El Salvador.

"Es súper importante el partido de mañana por el hecho de que una victoria nos clasificará directamente a la siguiente ronda", mencionó el entrenador.

El líder del banquillo nacional reiteró que deberán estar en la mejor versión posible, para no llevarse ninguna sorpresa en su segundo partido del grupo.

"Ya viendo el primer partido de Martinica y El Salvador, sabemos las virtudes y los defectos de este equipo, y hay que estar al máximo nivel si no queremos ninguna sorpresa", indicó.

En esa misma línea, el guardameta Mosquera manifestó que el grupo se mantiene unido, todos enfocados en repetir la buena actuación mostrada en el debut.

"Para mañana pueden esperar un equipo con muchas ganas, mucha ilusión, mucha actitud, todos con el deseo de lograr cosas grandes en esta Copa Oro", detalló el portero del Monagas, del fútbol de Venezuela.

Panamá y Martinica llegan al partido como líderes de grupo, ambos con 3 puntos, producto de sus victorias en la fecha inaugural.

La escuadra panameña venció a Costa Rica por 2-1, mientras que el elenco caribeño despachó a El Salvador por idéntico marcador, en partidos por la fecha 1 del grupo C, disputados el pasado lunes en Fort Lauderdale.

Una vez finalizado el partido entre Panamá y Martinica, a segunda hora, se jugará el Costa Rica-El Salvador, en el Red Bull Arena, desde las 8pm.

Las palabras de los protagonistas

Thomas Christiansen

"Es súper importante el partido de mañana por el hecho de que una victoria nos clasificará directamente a la siguiente ronda. Luego tenemos en nuestras manos el poder quedar primero o segundo, y ese es el objetivo, que luego salga el partido como nosotros queremos, ya es otra cosa por el rival al que nos enfrentamos".

"El partido de mañana requiere máxima exigencia ante el otro equipo del grupo que ha ganado su primer partido. Queremos hacer un buen partido, vamos a ver si van a haber cambios o no, no lo voy a decir aquí, pero es importante seguir con la confianza y las sensaciones que dejó el equipo, y sabemos que todo está en nuestras manos, si enfocamos bien el partido, con una buena mentalidad y predisposición, podemos sacar un buen resultado. Si es lo contrario vamos a sufrir".

"No es un secreto que José (Fajardo) es un delantero que me gusta, sus características individuales y colectivas con el trabajo que hace por el equipo, lo que genera, lo que provoca, el segundo gol no es suyo, pero genera que el defensor se vaya con él y deja libre a Yoel Bárcenas. Tal vez otros no lo ven, pero nosotros le damos mucha importancia a lo que genera para que otros jugadores lo aprovechen".

"Por suerte ya empezamos a meter los goles ante Costa Rica, que metimos dos, podían haber sido más, pero estoy contento en ese sentido".

"Ya viendo el primer partido de Martinica y El Salvador, sabemos las virtudes y los defectos de este equipo, y hay que estar al máximo nivel si no queremos ninguna sorpresa".

Orlando Mosquera

"Para mañana pueden esperar un equipo con muchas ganas, mucha ilusión, mucha actitud, todos con el deseo de lograr cosas grandes en esta Copa Oro".

"Pueden esperar un Panamá igual al que jugó ante Costa Rica, o aún con mucha más confianza".

"La constancia y la perseverancia en el trabajo diario me tienen ahora en otra Copa Oro. Estoy contento de estar aquí, con mucha más confianza, he crecido más, y para mí eso es muy importante".

"Todos sabemos que en esta posición cuesta bastante al no tener minutos, que es lo que te da la confianza, partido a partido. Hoy en día, estoy obteniendo muchos más minutos, y me estoy sintiendo cada vez mejor".

