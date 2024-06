De Frente: Inversión en ciencia, becas y estrategias para insertar a Panamá en la industria de semiconductores

Ciudad de Panamá, Panamá/Su ratificación en el cargo como secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el nuevo gobierno, fue bien visto por la comunidad científica panameña. Eduardo Ortega Barría habla en De Frente con Sabrina Bacal.

Pese a que se queda al frente de la entidad, Ortega Barría revisará todo lo que se hizo, evaluará todos los programas y hará los cambios que se tengan que hacer. “Hay una revisión de todas las oficinas y todas las direcciones”.

Por su perfil de médico e infectólogo tuvo un papel destacado en la pandemia, por lo que, de darse otra crisis de salud, ha dicho que mantendrá ese rol.

Ortega Barría fue entrenado como infectólogo en México y trabajó en California, le gusta la medicina tropical, hizo sus años de internado en Bocas del Toro y está cerca del tema de las enfermedades emergentes. “Si el país me necesita, ahí estaré, por la experiencia que tengo”.

Explicó que ahora está pasando algo con H5N5, un virus de influenza aviar, por lo que el país debe estar preparado, pero sin ningún tipo de alarma, en caso de brotes.

Más inversión en ciencia

Panamá es de los países que menos invierte en ciencia, de los más bajos de la región 0.13% del Producto Interno Bruto (PIB).

Explicó que eso no es compatible, porque las sociedades del siglo XXI tienen que usar el conocimiento para el desarrollo.

El único país de América Latina con un rango aceptable es Brasil, con 1%, frente a Israel (5%), Korea (4%), Estados Unidos (2.5%).

“Nosotros tenemos que incrementar, queremos desarrollar el país, no solo crecer económicamente y eliminar las desigualdades, salir de la pobreza”, recalcó.

Entrega de becas

Sobre los criterios para la entrega de becas, dijo que hay cerca de 700 panameños fuera del país y el programa está basado en el mérito, ya que se les pide a los becarios sus currículo, que son evaluados por un panel externo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

El panel externo está compuesto por miembros del Sistema Nacional de Investigación, exbecarios y extranjeros. Una vez que este grupo evalúa el currículum va a otro grupo que entrevista y que hace una lista priorizada que recibe el secretario nacional en el orden de evaluación del mejor perfil al perfil menos adecuado en el área prioritaria.

“Lo único que puedo decir es cuántos fondos tenemos y decir hasta aquí podemos dar en esta convocatoria. No puedo mover un candidato de arriba abajo, ni uno de abajo a arriba y no puedo dar ni una sola beca directamente. Los mecanismos de control que tiene Senacyt no permiten que el secretario haga eso. También ocurre con los fondos de investigación, tenemos convocatorias abiertas donde los investigadores someten sus proyectos”, indicó Ortega Barría.

La Senacyt da seguimiento a los becarios que deben graduarse y regresar y si no lo hace, la beca se convierte en un préstamo. Explicó que la persona debe regresar por el mismo tiempo que estuvo fuera del país.

Arriba del 90% regresan, aunque con lo competitivo del sector, hay un grupo que se queda.

El jefe de la Senacyt manifestó que para atraerlos hay que ampliar la infraestructura en todas las áreas y se debe sacar ventaja a la alta cifra que representa ese 90%.

La industria de semiconductores en Panamá

Sobre este programa, dijo que los semiconductores son de los dispositivos más producidos y comercializados en el mundo, porque están en todas las herramientas y equipos tecnológicos. En un automóvil hay cerca de 3,000 semiconductores y son además importantes en el mundo político-militar, ya que están en aviones, cohete, armas de destrucción masiva y la Senacyt piensa en ellos para el uso positivo y pacífico.

El director de la entidad dijo que durante la pandemia hubo una interrupción en la cadena de suministro de los semiconductores, lo que tuvo un impacto dramático en las industrias.

En tanto, representan un negocio comercial de miles de millones de dólares.

De acuerdo con Ortega Barría, con la educación correcta, Panamá puede ser parte de este proceso y la estrategia es insertar a Panamá en la cadena de valor de semiconductores.

Explicó que se han identificado tres áreas donde se puede insertar el país. La primera sería la cadena de suministro y logística, por la ubicación logística, el canal de Panamá y sobre todo el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La segunda área se conoce como ATP, donde se ensambla, prueba y empaqueta los semiconductores, que hoy son más pequeños y sofisticados.

“Una fábrica de ATP puede producir cientos a miles de empleos y cuesta también 4 mil millones de dólares. Así que, lo que queremos hacer es atraer las fábricas de ensamblaje, prueba y empaquetado a nuestro país”, manifestó.

La tercera oportunidad sería el diseño de los semiconductores, que requiere de ingenieros y una buena capacidad computacional. “Pero lo más importante es capital humano, necesitamos formar esos recursos, hay un déficit de ingenieros a nivel mundial, pero se tiene un personal técnico importante”.

Agrega que algunas personas requieren maestrías y doctorados para que participen en la etapa final de los semiconductores que es el ATP.

Entre otros temas, habló de la necesidad de un currículum flexible, adaptable y se debe digitalizar al país.

“Necesitamos las mujeres donde las decisiones se toman”, acotó Ortega Barría.

Para el director de la Senacyt, es importante crear un enlace con la Asamblea para trabajar con líderes jóvenes y mujeres.

También considera vital que el presidente electo tenga un grupo científico asesor que le ayude y le haga recomendaciones más allá de las que el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación le pueda hacer.

Piensa también que en Senacyt es importante que haya un grupo que trabaje sobre políticas públicas, lo que espera lograr en los próximos cinco años.

En cuanto al papel de la empresa privada, dijo que es indispensable, pero actualmente no está allí, por lo que instó a crear confianza en este sector.