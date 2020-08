Alvis Almendra quiere saldar "deuda con su deporte" clasificando a Tokio

"Me veo en Tokio 2020, Dios primero. Ya lo he hecho en Juegos Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe, Suramericanos Centroamericanos y Mundiales, pero me queda la cita más alta, la que todo deportista quiere, los Juegos Olímpicos. Siento que es una deuda con mi deporte", señaló a EFE el luchador, de 32 años.

El panameño manifestó que, en estos momentos, entrenar en un deporte de combate en Panamá con todos los gimnasios cerrados es muy difícil, por lo que se ha mantenido trabajando en casa, dos hora diarias.

"Entrenar en casa es bueno, pero no es lo mismo que estar en el gimnasio y hacer trabajo de combate, nuestro deporte necesita el roce competitivo, los minutos de combate y técnica, pero no hemos podido trabajar combate desde el día uno de la cuarentena", indicó el atleta.

Apuntó que los luchadores de Centroamérica tienen una desventaja frente a atletas de otras latitudes que no han parado de entrenar.

"Necesitamos volver a los gimnasios. Tendremos que adaptarnos a trabajar con nuestro entrenador, con unas cuantas personas más y tomando todas las precauciones", indicó.

El atleta panameño apuntó que le ha afectado mucho esta situación y que previo a esto estuvo por 26 días en una base de entrenamientos en Rusia.

"No se perdió del todo, porque se aprendió mucho, pero se perdió el ritmo de entrenamiento", expresó el medallista de plata en los Panamericanos de Toronto 2015 y bronce en Lima 2019.

Con esa preparación, Almendra iba a afrontar los clasificatorios en Canadá y Bulgaria, ambos hacia los Juegos Olímpicos.

Aún con el panorama sombrío por la pandemia de la Covid-19, el luchador panameño adelantó que tomará el riego de buscar ese cupo en un clasificatorio a los Juegos Olímpicos, en diciembre próximo.

"Iremos a buscar el cupo sin ese trabajo de combate, ya estoy en la recta final de mi carrera deportiva y tengo una meta que son los Juegos Olímpicos, tocó en medio de esta pandemia buscar esa clasificación, siempre me he considerado una persona de retos. Si se me da esa oportunidad la tengo que tomar", señaló.

Remarcó que la falta de trabajo de combate le puede pasar factura, pero como atleta élite se deben tomar riegos y tenerse confianza.

"Lo primero es creérselo, si se tiene duda como atleta de alto rendimiento de que no estarás en una competencia o no vas a sacar medalla, eso pasará. Por muy difícil que se vea el panorama o lejos, siempre creo en mi y mis capacidades", puntualizó.

Almedra lamentó la reciente cancelación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Panamá 2022, por los problemas sanitarios y económicos del país centroamericano, el más golpeado por el nuevo coronavirus.

"Yo pensaba retirarme en el 2022 aquí en Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero no se va a poder... Es una lástima que no serán aquí", sentenció.