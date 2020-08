Aníbal Godoy: "Si pensamos que será fácil, empezamos mal"

"Un sorteo interesante, sabemos que no será fácil, si pensamos que será fácil, empezamos mal... se nos complica jugar con las islas, pero si hablamos de historia, tenemos la obligación de pasar", señaló Godoy.

"Hay que jugar los partidos, son islas que complican, más de visita. No hay que menospreciar al rival, pensar que somos Panamá. Ellos nos miran como nosotros miramos a México o Estados Unidos... vendrán ordenados y tenemos que estar 300 por ciento concentrados para estos partidos", consideró Godoy.

La opinión de "Gavilán"

"Me ha gustado lo que he visto, está en nuestros compañeros darnos esa alegría para estar en el Octogonal", señaló el ex seleccionado Gabriel "Gavilán" Gómez, comentarista de TVMAX en el sorteo.

"No podemos caer en el conformismo y el menosprecio. Yo creo que hoy en el fútbol no se habla de esa forma, no hay que menospreciar a nadie, hay que prepararse, jugar serio", puntualizó Gómez.