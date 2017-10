El Barcelona cumple, el Valencia vuela

A falta de los partidos de esta jornada, la novena, del Real Madrid, que recibe al Eibar, o del Atlético de Madrid, que visita al Celta de Vigo en Balaídos, tanto el líder como el segundo de la clasificación ya han resuelto sus duelos del fin de semana con un triunfo; más presión para blancos y rojiblancos este domingo.

La Liga sigue encabezada por el Barcelona, invicto, con 25 de los 27 puntos disputados y ya con diecisiete victorias consecutivas en este torneo en el Camp Nou. Este sábado, ante el Málaga, se adueñó del marcador con rapidez, en un minuto y 53 segundos, y con polémica, en una acción que debió ser invalidada, porque Lucas Digne conectó con el balón ya fuera del campo, y que terminó en el gol de Gerard Deulofeu con toda la defensa del Málaga ya parada.

Desde esa ventaja, con una versión grisácea, a medio gas, con Gerard Piqué de suplente y con las apariciones del Málaga por el otro área sin profundidad ni determinación, pero sí merodeando la portería del Barcelona, construyó su octavo triunfo del curso, que ya quedó clarísimo con el 2-0 de Andrés Iniesta en el minuto 57.

Nadie desplaza al Barcelona del liderato, tampoco al Málaga del fondo de la clasificación, ni nadie aparta de la segunda plaza al Valencia, a cuatro puntos aún del líder e imponente contra el Sevilla, al que goleó con la rotundidad que demostró el marcador, 4-0, cierto que con dos de los goles en los cinco minutos finales, pero también que mandó desde el minuto 43 por medio de Guedes.

Un golazo, otro más, de una de las indiscutibles sensaciones de la Liga, que luego repitió con el 4-0 en el 92. Antes, el italiano Simone Zaza había anotado el 2-0, con un movimiento dentro del área que supuso su octava diana en este curso. El 3-0, en el 85, lo logró Santi Mina a la contra. Es el quinto triunfo seguido del Valencia.

No ha perdido ningún encuentro, ya alcanza los 21 puntos; cinco más que el Sevilla, con nueve goles en contra en cuatro días, del golpetazo sufrido en la Liga de Campeones frente al Spartak de Moscú (5-1) al correctivo padecido este sábado en Mestalla (4-0). Entre los dos torneos, enlaza tres derrotas, con sólo un gol a favor.

"No temo a que me despidan. Temo a otras cosas como son no encontrar la solución al problema o cuestiones de vida superiores. Con el paso del tiempo debemos fortalecer la cabeza y mejorar en todos los aspectos", expresó Eduardo Berizzo, técnico del Sevilla.

El Betis, mientras, toma altura en la tabla, quinto impulsado por su firmeza en el estadio Benito Villamarín. Allí ha ganado cuatro de sus cinco encuentros, el último este sábado frente al Alavés, al que superó por 2-0 con un gol en el minuto 13 del paraguayo Tony Sanabria, ya por seis tantos esta campaña, y otro en propia puerta de Alexis Ruano a falta de quince minutos para el cierre del duelo.

Su técnico, Quique Setién, quiere más: "Hemos ganado y estamos todos muy contentos, pero no estoy satisfecho con lo hecho por el equipo. En muchas fases les hemos dado vida al rival, ya nos ha pasado más veces, y eso hay que corregirlo".

Gianni Di Biasi, su homólogo en el banquillo del Alavés, cuyo conjunto es penúltimo, fue crítico con el árbitro. Para él, en la segunda parte le ha "quitado un gol" a su conjunto, marcado por Munir, y no ha pitado "un penalti clarísimo" a su favor que también "pudo ser roja", según afirmó tras el choque en rueda de prensa.

De mitad para abajo de la clasificación siguen estancados el Levante y el Getafe, igualados a uno este mediodía en el estadio Ciudad de Valencia, primero los dos sin asumir riesgos y después con los dos con más valentía hacia arriba. El resultado, un 1-1, con los goles en un tramo de cuatro minutos, del 58 al 62, para el empate.

Fayçal Fajr adelantó al conjunto azulón, que encadena tres encuentros seguidos sin victoria, con dos derrotas y estas tablas; José Luis Morales niveló para el equipo azulgrana, que rompió una racha de 331 minutos sin batir la portería contraria, aunque fue insuficiente para reencontrarse con el triunfo. No gana desde hace un mes, desde el 21 de septiembre, con un 3-0 a la Real Sociedad.