El Barcelona se queda 'nuevamente' sin Dembelé

"Las pruebas realizadas el domingo 6 de diciembre han mostrado que el jugador del primer equipo Ousmane Dembélé tiene una elongación en los isquiotibiales del muslo derecho. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad", dijo el Barça en un comunicado médico.

Un golpe duro para el campeón del mundo en 2018, autor de cuatro goles en 12 partidos en la presente temporada, incluido uno contra la Juventus en Liga de Campeones (victoria por 2-0).

❗ MEDICAL COMMUNIQUE | DembéléTests carried out have shown that the French player has an elongation in the hamstrings of the right thigh🔗 All the details:https://t.co/skzzAnYPZIpic.twitter.com/M6wnQRkydf