Sin embargo, Harper le dijo a un vocero del club que estaba "totalmente bien".

Harper comenzó el juego bateando .500 (de 16-8) con tres dobles, tres jonrones y 11 carreras empujadas, más 1.821 de OPS, en estos entrenamientos primaverales.

Texto: Todd Zolecki (MLB.com)

Bryce Harper leaves game after being hit by a pitch. Updates to follow. pic.twitter.com/FQXKK3v1GI