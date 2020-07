Sáez deberá cumplir un período de confinamiento y hacerse nuevos exámenes antes de poder volver a competir. La semana pasada, el viernes, tenía contratos en el Beaumont [G3] con Slam Dunk y con High Crime en el Maker´s Mark Mile Stakes (G1). Para el sábado , siete compromisos, incluyendo 4 en clásicos de grado, y el domingo en Belmont Park seis montas. Tampoco podrá correr esta semana al campeón Maximum Security en el San Diego [G2] en Del Mar.

La incertidumbre creció por saber quién sería el reemplazante en los lomos del criado por Gary & Mary West Stables, Inc., y Baffert no se demoró mucho en aclarar las dudas, señalando que Abel Cedillo llevaría las riendas de Maximum Security.

Según Daily Racing Form, el trainer dejó en claro que era "un trato único", por lo que una vez que Sáez se recuperara volvería a estar sobre su cruz.

Como dupla, este año han conseguido 4 victorias con 14 caballos corriendo e incluso se quedaron con el Santa María Stakes (G.2), una prueba de 1.700 metros en la arena de Santa Anita Park el pasado 31 de mayo, en la que celebraron con Fighting Mad, también una hija de New Year´s Day.

"Lo he estado usando, he tenido suerte con él. Creo que encajará en el caballo, es un jinete fuerte. No creo que le vaya a ser difícil", agregó Baffert.

Cedillo, nacido en Guatemala, ganó su primera carrera en EEUU el año 2010 (a la fecha lleva más de 1.270 triunfos), siempre en el circuito de California y el año pasado logró su primera victoria de Grupo 1 al guiar a Mongolian Groom (Hightail) en el Awesome Again, competencia en la que dio cuenta de McKinzie (Street Sense).

Además, en el pasado meeting de Santa Anita, el que finalizó el pasado 21 de junio, terminó segundo en la estadística con 61 ganancias y premios por US$ 3.771.078, y sólo fue superado por Flavien Prat.

En la prueba por 150 mil dólares, Maximum Security enfrentaría a 6 rivales (aún no están los ratificados), entre los que destacan Higher Power (Medaglia d´Oro), titular del Pacific Classic (G.1) y que viene de llegar segundo de Improbable (City Zip) en la Hollywood Gold Cup (G.1); Combatant (Scat Daddy), vencedor del Santa Anita Handicap (G.1), y Midcourt (Midnight Lute), ganador del San Pasqual Stakes (G.2) y tercero en el Santa Anita Handicap (G.1).

Fuente: elturf.com