Damian Lillard se dislocó el dedo índice de la mano izquierda

Ya en el ocaso del penúltimo periodo, cuando su equipo estaba abajo por 85-55, intentó robarle el balón a Anthony Davis y la suela de la zapatilla se impactó con su dedo, obligando a que saliera. Inmediatamente se llevó la mano derecha hacia el área afectada con semblante de dolor y se dirigió a los vestidores para que le practicaran los exámenes.

Minutos más tarde de esa acción, Portland anunció en Twitter que Dame no volvería al enfrentamiento y la buena noticia fue que descartaron una fractura, lo que prácticamente lo hubiera dejado fuera de la serie contra los angelinos. Cuando se sentó en la banca nada más llevaba cinta en la mano, lo que supone una buena noticia.

Damian Lillard (left index finger dislocation) will not return. X-rays are negative.