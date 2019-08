DeMarcus Cousins sufre rotura de ligamento cruzado y puede perderse toda la temporada

La temporada 2019-2020 no comenzó, pero Los Angeles Lakers ya tienen un motivo para preocuparse por uno de los refuerzos que sumaron en la Agencia Libre, nada más y nada menos que DeMarcus Cousins.

Lakers center DeMarcus Cousins has suffered a possible knee injury and will undergo further testing today in Los Angeles, league sources tell ESPN. Cousins was working out in Las Vegas on Monday when he had to leave the court, sources said. He signed a one-year deal in July.