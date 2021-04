Dembélé deja al Barcelona a un punto del Atlético de Madrid

No fue un buen encuentro del Barcelona, que sólo encontró la manera de romper la sólida defensa blanquivioleta en el minuto 90, cuando los vallisoletanos ya jugaban en inferioridad por la expulsión de Óscar Plano, que vio la roja directa por una dura entrada por detrás a Dembélé (79).

Tras un centro desde la derecha del holandés Frenkie de Jong, el uruguayo Ronald Araújo, con la cabeza, dejó la pelota en el segundo palo para que Dembélé anotara de volea el tanto de decidió el partido.

Con este resultado, el Barcelona suma 65 puntos y se coloca a uno del Atlético, que el domingo perdió en su visita al Sevilla (4º).

Tercero, a tres puntos del Atleti, está el Real Madrid, que el próximo domingo recibirá al Barça en el Clásico del fútbol español, que puede resultar decisivo en la pelea por el título.

