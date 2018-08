Equipo panameño metido de lleno en la rutina de Williamsport

El grupo practicó en la jaula de bateo y además, los productores televisivos del torneo, grabaron a los peloteros para las capsulas que utilizarán durante las transmisiones de los partidos.

Durante la filmación, los jugadores tomaron sus guantes y formaron con ellos las letras L y A, que son las siglas en inglés de Latinoamérica.

The Latin American players forming their new @Easton_Baseball gloves into a large “LA” before getting some film work done at the @LittleLeague World Series! pic.twitter.com/tbcdQp2az4