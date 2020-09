"Esperamos tener 5.000 espectadores", declara el director de Roland Garros

"No hemos recibido ninguna notificación hasta el momento de parte del gobierno o de la prefectura de policía. Por el momento, estamos en el límite de 5.000 espectadores. Intercambios tendrán lugar en las próximas horas, espero, para ver en qué condiciones", señaló Forquet, sobre el Grand Slam francés, aplazado de mayo a septiembre por la pandemia.

El miércoles el ministro de Sanidad Olivier Véran anunció que los grandes eventos deportivos tendrán como límite 1.000 personas en lugar de 5.000 en las zonas de alerta reforzada, entre ellas París, a partir del sábado.

It's ladies on Lenglen with @AngeliqueKerber and @Petra_Kvitova 👀#RolandGarrospic.twitter.com/bRrssa39zA