Gerard Piqué, en bicicleta eléctrica, sin casco y sin matrícula

Gerard Piqué fue denunciado por la Guardia Urbana de Barcelona en septiembre de 2018 por conducir teniendo el permiso correspondiente retirado. Días después, acudió a un entrenamiento en la ciudad deportiva del FC Barcelona sobre una bicicleta eléctrica de la marca Greyp, la misma con la que fue visto este miércoles llegando al Camp Nou, según informa el diario AS.

La polémica en 2018 surgió porque el central del Barça no podía utilizar entonces esa ebike por sus características. Con una potencia de 13 kW, una velocidad punta de hasta 70 km/h y la disponibilidad de un puño de acelerador que permite el movimiento autónomo del vehículo, la Greyp G12S está homologada en España como un ciclomotor, no como una bicicleta de pedaleo asistido.

Las bicis eléctricas consideradas como tales no pueden superar un rendimiento de 250 vatios, su velocidad con asistencia del motor está limitada a 25 km/h (momento en el que el motor deja de actuar) y precisa del pedaleo constante del ciclista para que la potencia eléctrica llegue a la rueda, es decir, no cuenta con ningún dispositivo que exima al usuario de accionar los pedales.

Ninguna de las exigencias legales se dan en este modelo de Greyp, que Piqué puede utilizar perfectamente con el carnet de conducir automóviles B. El problema de las nuevas imágenes del futbolista circulando sobre este vehículo es que lo hace careciendo de los elementos obligatorios para los ciclomotores, como son el casco y la matrícula municipal, siendo la ausencia de esta última indicativa de que probablemente no disponga del correspondiente seguro.

La G12S tampoco cuenta con los elementos de iluminación necesarios para un vehículo de la categoría AM. Circunstancias todas que hacen de esta tipología de ebikes muy poco prácticas (no son una bici ni tampoco un ciclomotor), por lo que la propia marca ha desistido ya de su comercialización en la mayoría de los mercados del mundo.

Las imágenes de Piqué sobre la bicicleta eléctrica han generado, como es frecuente en personajes de su popularidad, un cierto revuelo en las redes sociales. Muchos se refieren a que circule sin casco, otros se felicitan por la actitud ecológica del futbolista e incluso algunos le critican por no utilizar mascarilla sanitaria: precisamente ésta es una de las pocas irregularidades que no comete al usar este ciclomotor, puesto que no es obligatoria al tratarse de un vehículo de una plaza y, por tanto, circular en solitario.

