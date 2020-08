Guus Hiddink, nuevo entrenador de Curazao rumbo a Catar 2022

Hiddink, de 73 años, firma un contrato hasta la Copa del Mundo 2022 en Qatar. La tarea más importante que se le ha encomendado a Hiddink es profesionalizar la organización en torno a la selección nacional.

Hiddink señaló: "Puede que no sea obvio, pero fue difícil decir 'no'. Curazao ha dado buenos pasos en los últimos años y me gustaría ayudar a los jugadores y al personal a subir un paso más en su crecimiento internacional".

Hasta el año pasado, Hiddink trabajó en China como entrenador del equipo olímpico. Previamente, Hiddink celebró grandes éxitos con los equipos nacionales de Corea del Sur y Rusia. Su primer período como seleccionador nacional de la selección holandesa también fue un éxito.

Llegó a las semifinales con la Naranja durante el Mundial de 1998, en el que Brasil demostró ser demasiado fuerte tras los penaltis. Además, Hiddink ganó premios como entrenador de clubes con el PSV (Copa de Europa I, cuatro veces campeón nacional y cuatro veces ganador de la KNVB Cup), Real Madrid (copa del mundo de clubes) y Chelsea FC (FA Cup).

Jugadores conocidos que pueden jugar para Curazao son Juninho Bacuna (Huddersfield Town), Leandro Bacuna (Cardiff City), Jeremy Cijntje (Heracles Almelo), Rangelo Janga (FC Lugano), Shermar Martina (MVV Maastricht), Eloy Room (Columbus Crew) y Elson Hooi.

Fuente: foxsports.nl