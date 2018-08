Héctor Cención y la dura batalla por realizar el sueño olímpico

A pesar de la alegría por el triunfo, la preocupación del joven atleta panameño radica en obtener el apoyo necesario para seguir compitiendo en eventos donde, eventualmente, podría conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

"Quizás hay muchos que piensen que por obtener esto (una medalla de oro panamericana) las cosas llegan fáciles, pero no es así, he tenido que hacer muchos sacrificios" indicó el atleta quien también tuvo palabras de gratitud a quienes le han apoyado hasta el momento.

"Gracias a las universidades en Penonomé, la Universidad de Panamá y la Universidad Latina, y a los IPT (Instituto Profesional y Técnico), porque tuve que ir a sus instalaciones a buscar fondos para sufragar los gastos (para ir al Panamericano)" dijo Cención en reconocimiento al apoyo que le permitió costear su estadía en Rio de Janeiro, sede del certamen en el que obtuvo la medalla de oro. Además indicó que el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) le pagó el pasaje aéreo.

"Aun así busco más patrocinio para poder competir en las competencias mundiales 'top'" agregó. "Mi meta es ir a los Juegos Panamericanos y, si Dios quiere, estar en los Juegos Olímpicos de 2020 0 2024. "

Conseguir más apoyo se hace difícil, más aún en tiempos en los que se han admitido las diferencias existentes entre las dirigencias de Pandeportes y el Comité Olímpico de Panamá.

"No pudiera decir que eso me está afectando hoy en día, pero se espera que en el futuro no me vaya a afectar, porque la idea es que estés concentrado en mi alimentación, en mis entrenamientos y en mis competencias y no en estar buscando patrocinio" . "Espero que esta situación que hay entre Pandeportes y el Comité Olímpico se solucione y no me vaya a afectar a mí ni a ningún otro atleta en el futuro".

Satisfacción

Luego de ser recibido por familiares y amigos, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Cención mostró con orgullo su medalla la que manifestó costó mucho esfuerzo conseguir.

"Los Juegos Centroamericanos y del Caribe, no fueron como yo esperaba. Perdí ante el campeón mundial y con un (competidor) puertorriqueño", recordó. "Luego me concentré tanto que en los entrenamientos escribí en una hoja que decía: 'Panamericanos de Río de Janeiro, Brasil 2018'. Me enfoqué bastante, me alejé de las fiestas, quizás también de mi familia y amistades, me alejé de las redes sociales. Me preparé y ahí están los resultados de todo el esfuerzo y el sacrificio".

Ahora Cención buscará tener un buen desempeño en las competencias por venir que son la Serie A de Chile, a mediados de septiembre, el Mundial Mayor en España y otra serie en China, a disputarse en diciembre.