Los 61 diputados que quieren la reelección: ¿Lo lograrán o cambiará el panorama?

Ciudad de Panamá/La conformación de la próxima Asamblea Nacional es una pieza clave en el proceso de gobernabilidad del país. Es tan importante que hay quienes comparan esta elección con la de presidente de la República, aunque en este caso se elegirán 71 diputados.

Sin embargo, que la conformación del legislativo sea mixta y que ningún partido político obtenga mayoría es una posibilidad latente en esta contienda electoral. La mayoría de las fuerzas políticas del país quieren tener el control de la nueva Asamblea, que se escogerá el próximo 5 de mayo.

Pero son los colectivos del ala oficialista, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), los que más apuestan por este control. Incluso, han pactado con sus detractores para lograr retener el control del Palacio Justo Arosemena.

Estudiosos de la materia electoral, así como analistas políticos, han señalado que la estrategia de los partidos oficialistas para esta contienda electoral está enfocada en lograr la mayor cantidad de diputados y ganar los gobiernos locales (juntas comunales y alcaldías).

Precisamente, la mitad de los 61 diputados que intentan reelegirse forman parte del PRD, colectivo dirigido por Benicio Robinson, uno de los diputados más veteranos que tiene ese partido y la Asamblea Nacional.

La actual Asamblea la conforman 71 diputados, divididos de la siguiente manera:

35 diputados del PRD

del PRD 18 de Cambio Democrático

de Cambio Democrático 7 del Partido Panameñista

del Partido Panameñista 5 del Molirena

del Molirena 5 de la Libre Postulación

Solo 10 no aspiran a reelegirse y de esos, uno decidió postularse como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), hablamos de Bernardino González. Mientras que Edison Broce de la bancada independiente quiere ser alcalde del distrito de Panamá.

Del total de los 61 que buscan retener su curul,

33 son diputados del PRD ;

; 5 del Molirena ,

, 6 del Panameñista ;

; 2 de la Libre Postulación ; y

; y 15 de Cambio Democrático. Sobre CD, hay que recordar que en esta contienda solo 3 diputados decidieron seguir la línea de su colectivo, el resto para esta contienda fue postulado por los partidos Realizando Metas (RM), Alianza y el PRD.

La estrategia del PRD

Aparte de Robinson, en la lista de reelección también están su coterráneo Abel Beker, ambos del circuito 1-1 (Bocas del Toro); Daniel Ramos y Néstor Guardia del 2-1 (Penonomé); así como Melchor Herrera del 2-2 (Antón, Coclé). También Jairo Bolota Salazar y Mariano López, del circuito 3-1 (Colón). (Vea la gráfica).

Cabe señalar que, aunque la diputada Zulay Rodríguez, para estos comicios se postuló por la libre postulación, ella es parte de la bancada perredista hasta el 30 de abril.

Lo mismo pasa con la mayoría de los candidatos de Cambio Democrático, que ahora correrán por otro colectivo, luego de que su partido no les permitiera postularse.

Por el Molirena buscan seguir en la Asamblea, el diputado Francisco Pancho Alemán, Miguel Fanovich, Tito Rodríguez, Corina Cano y Manolo Ruiz.

La bancada Panameñista se postuló casi en pleno. Lo hicieron 6 de los 7 diputados que la conforman. Mientras que por la libre postulación solo lo hicieron Adán Bejerano y Raúl Fernández. Los diputados Gabriel Silva y Juan Diego Vásquez decidieron no postularse a ningún cargo de elección popular, mientras que Edison Broce se disputa la alcaldía del distrito de Panamá,

PRD-RM: candidatos en cuatro partidos

El PRD y su aliado el Molirena no pactaron una alianza formal con el partido Realizando Metas (RM) y Alianza , del expresidente Ricardo Martinelli y José Muñoz, respectivamente, pero sí lo hicieron de manera informal con la oferta de candidatos que postularon en conjunto con miras a los comicios del próximo 5 de mayo.

La mayoría de las postulaciones se dio para el cargo de diputados y en la misma sobresalen varios de los diputados a los que la directiva de Cambio Democrático procesó por “traición”.

Por ejemplo, el PRD, el Molirena, Alianza y RM postularon a Dana Castañeda, como diputada del circuito 2-3, que incluye La Pintada, Natá y Olá, en la provincia de Coclé. Castañeda enfrenta un proceso de inhabilitación de su candidatura, que a la fecha, no ha sido resuelta por el Juzgado Segundo Administrativo del Tribunal Electoral.

Hicieron lo propio con Jorge Ramos, alcalde del distrito de Capira, y primo de la actual diputada Yanibel Ábrego, quien intenta ser diputado de ese circuito 13-2.

Estos cuatro partidos también nominaron a José María Junier Herrera en el circuito 13-3 (Chame y San Carlos).

De igual forma postularon al diputado Nelson Jackson, en el circuito 3-2 (Chagres, Donoso, Omar Torrijos Herrera, Portobelo, Santa Isabel, Colón).

Pero esta alianza también alcanzó los gobiernos locales; por ejemplo, el Molirena, Alianza y RM postularon a Ina Rodríguez, candidata a alcaldesa del distrito de La Pintada, Coclé. Hicieron lo propio con la postulación de Carlos Chavarría, que busca la alcaldía de Portobelo, Colón.

Cantidad vs. Calidad de diputado

Es claro, entonces, que la Asamblea Nacional ejerce un poder impactante en la vida democrática del país, pues debe servir como contrapeso de la gestión del Ejecutivo. Sin embargo, en algunas ocasiones, plantea el analista político Edwin Cabrera, esa "fiscalización" del Legislativo al Ejecutivo se convierte en "componendas" que a su vez se transforman en "chantajes del Legislativo al Ejecutivo".

"Por eso vemos un Legislativo con un presupuesto insustentable de $220 millones, eso es una demostración de chantaje. 'Si no me das más partidas o contratos, no te ratifico a los magistrados, no te apruebo la ley.' Esa es la distorsión que está ocurriendo en nuestro país", dijo Cabrera.

De la Asamblea depende, como parte de sus funciones de acuerdo a la Constitución, por ejemplo, que se apruebe el presupuesto de la nación, del Canal de Panamá, que se ratifiquen magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros funcionarios de alta jerarquía de las diferentes instancias del país, así como la aprobación de leyes del Ejecutivo para implementar políticas públicas, en beneficio de los ciudadanos.

Para Cabrera, los ciudadanos deberíamos plantearnos si realmente el problema en la Asamblea Nacional es el número de diputados o la calidad de gente que estamos enviando al Legislativo con nuestro voto.

"Cada cinco años, el nivel de calidad de gente que enviamos a la Asamblea baja más. En el quinquenio pasado dijimos que la anterior era la peor, ahora nos enteramos que esta es la peor. La elección de la Asamblea es tan importante como la elección de presidente; percibo que no se le está dando la seriedad necesaria a la elección de los diputados", puntualizó Cabrera.