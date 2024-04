Ricardo Lombana reacciona a críticas de Martín Torrijos: 'La hipocresía está del otro lado, no aquí'

Ciudad de Panamá/Mientras realizaba un recorrido por comunidades del corregimiento de Río Abajo, Ricardo Lombana, presidencial del Movimiento Otro Camino (MOCA), reaccionó a las críticas que Martín Torrijos del Partido Popular vertió sobre su persona.

La reacción se dio luego que Torrijos calificara a Lombana como un "líder mesiánico" por tener un discurso de venganza enfocado en meter a la cárcel a otros políticos "corruptos" y dijera que no se podía estar buscando lástima en la recta final rumbo al torneo del 5 de mayo.

Frente a estos señalamientos, Lombana reiteró que ninguno de los que han sido presidentes se han atrevido a presentar las evidencias y ponerlas en manos de los que investigan, además dijo que muchos diputados se han enriquecido a través de concesiones del Estado.

Dejó claro que él no puede llevar a nadie ante la justicia porque no será Procurador, sin embargo, si contará con un procurador que no le temblará la mano para meter preso a Benicio Robinson, Raúl Pineda, entre otros que T"orrijos ni siquiera quiere mencionar porque son sus aliados".

Él pidió el voto para ellos en la elección pasada. Yo creo que aquí la hipocresía está del otro lado, no aquí", subrayó.

Cuestionó el hecho de el porqué Torrijos no renunció al fueron penal electoral, mismo del cual él -Lombana- si se desprendió al inicio de la campaña política.

Sobre la candidatura improvisada que planteó Torrijos, respondió que está feliz de ser "improvisado" porque eso es no estar vinculado al caso Odebretch, caso Cemis y haber pedido el voto para Cortizo, Carrizo y Benicio.

Con información de Luis Jiménez e Icard Reyes