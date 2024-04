Martín Torrijos propone 'revocatoria inmediata de su mandato' en caso de no cumplir con lo prometido

Ciudad de Panamá, Panamá/El conversatorio inició a eso de las 5:00 p.m, cuando el candidato presidencial por el Partido Popular (PP) Martín Torrijos se reunió con representantes de diversos sectores como deportistas, profesionales de las artes, sector primario y también sindicalistas entre otros sectores.

Durante el evento, el candidato se dirigió al auditorio con un discurso en el que hacía una crítica irónica sobre las propuestas que han estado presentando los otros candidatos en esta campaña electoral en miras a las elecciones del próximo 5 de mayo.

"Algunos creen que las necesidades de la gente nos llevarán a creer en propuestas sin ningún sustento, de aquí a que termine la elección, la electricidad ya no va a costar $5 dólares, lo más probable es que la den gratis, de aquí a que termine la elección, ya no serán 500 mil empleos, van a llegar al millón de empleos aunque tengamos que traer gente de Costa Rica y Colombia para llenar la capacidad de empleo del país, de aquí a que termine la elección, ya no van a ser cuatro días de trabajo y dos de descanso o tres de descanso con la matemática de algunos, sino dos días de trabajo y cinco de descanso..." manifestó el candidato Torrijos.

También hizo una promesa de llamar a referéndum en su primer año de gestión y una reforma a la constitución donde se le permitirá la revocatoria inmediata de su mandato si no cumple con lo prometido en su primer año de gobierno.

Con información de Luis Jiménez