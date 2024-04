Martín Torrijos en Bocas del Toro: 'Los trenes no traen el desarrollo que traen las carreteras'

A menos de quince días para los comicios electorales del próximo 5 de mayo, el candidato por el Partido Popular, Martín Torrijos, realizó un recorrido por la provincia de Bocas del Toro, en el que aseguró que de llegar nuevamente a la presidencia garantizará el acceso a la salud, el nombramiento de médicos especialistas, el desarrollo del turismo, empleos y la construcción de un canal seco que una los puertos de Chiriquí y Bocas del Toro como una vía para el desarrollo de la agroindustria.

Torrijos señaló que lo que necesita Bocas del Toro para explotar su desarrollo como provincia es una buena infraestructura vial y eso solo se consigue construyendo carreteras de calidad y no un tren de alta velocidad. "Los trenes no traen el desarrollo ni las oportunidades que dan las carreteras", indicó el expresidente que busca un segundo mandato, ahora como candidato por el Partido Popular.

Indicó que su equipo de trabajo ya tiene identificada las áreas en donde la economía de Bocas del Toro pueda crecer como el turismo, la agroindustria, la logística, el desarrollo logístico, portuario y vial. “Vamos a lograr que el turismo se transforme en oportunidades reales para que todos esos turistas que pasan a la isla puedan también disfrutar y conocer el resto de la provincia”.

En materia hospitalaria, Torrijos aseguró que de llegar a la presidencia garantizará el acceso a la salud de manera oportuna y eficaz. “Vamos abrir centros de salud que han sido cerrados sobre todo en las comarcas donde no hay ni medicinas ni mucho menos atención médica, vamos a nombrar a esos médicos especialistas que hoy día no se están nombrando y con ello garantizaremos que llegue la atención médica y los medicamentos que merecen los bocatoreños”.

Respecto al problema de las invasiones ilegales, que en lo últimos años se ha agravado debido a la falta de viviendas accesibles y que incluso han ocasionado fuertes enfrentamientos y bloqueos de calles, Torrijos indicó que él cuenta con la experiencia suficiente para resolver los problemas de la población mediante el diálogo, garantizando la armonía y la convivencia pacífica sin que ello se convierta en un conflicto permanente.

“Nosotros sabemos cómo hacer que los panameños nos entendamos satisfaciendo las necesidades de la población y garantizando de que este país no viva en la zozobra… Nosotros apostamos por la paz, por la integridad y que en cada rincón del país se resuelvan los problemas sociales para no tener una conflictividad permanente”.

En cuanto al problema de la falta de empleo, el candidato precisó que Bocas del Toro tiene un enorme potencial de crecimiento en áreas como el turismo sostenible, la agroindustria y la conectividad portuaria. En ese sentido destacó que al ser Panamá el dueño del 60% de PTP (Petroterminal de Panamá) se pudiera fácilmente realizar la construcción de un canal seco que una los puertos de Chiriquí y Bocas del Toro con el fin de ofrecer una vía alterna que ayude al desarrollo de la industria de la provincia.

"Construir un canal seco real y no de cuento, hace rato se viene hablando de eso para crear nuevas oportunidades. Una construcción de una carretera, no un tren porque los trenes no traen el desarrollo ni las oportunidades que dan las carreteras. Unimos las dos provincias y aprovechamos todo el potencial logístico que tiene todo el país".

No va ser la influencia política la que determine qué obras se hagan en estas provincia, van a ser las necesidades del pueblo bocatoreño. — Martín Torrijos - Candidato presidencial por el Partido Popular

Por último, Torrijos le envió un mensaje a los jóvenes y los exhortó a ejercer su derecho al voto. “Esta elección no es solo para cambiar este gobierno corrupto e ineficiente, esta elección es para que se te resuelvan los problemas, se trata de definir tu presente, de lograr que podamos llegar con capacidad, con integridad y sin corrupción a resolver los problemas que hoy tienes como la falta de acceso a la educación, a préstamos donde no requieras la influencia y la firma de un diputado, donde podamos garantizar que construimos escuelas en lugares donde la gente no tenga que migrar, garantizar dormitorios, que la capacitación llegue a cada rincón del país."