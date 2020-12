Jornada memorable del panameño Luis Sáez en Gulfstream Park

Sáez ganó siete carreras en un día dos veces durante el Campeonato 2017-18.

"Ha sido un gran día. Estoy tan bendecido de estar aquí. Este es uno de mis lugares favoritos ”, dijo el panameño.

"Esto es como estar en casa. Estoy feliz de estar aquí ".

#5Dic Jesus’ Team is in the winner’s circle #GulfstreamPark aboard jockey Luis Sáez for trainer @JFDAngelo and owner Grupo 7C Racing Stable🎥 @artilespascualfTHE CLAIMING CROWN JEWEL pic.twitter.com/UBx2QRU6ev