¿Qué esperar del Juego 5 entre Lakers y Denver Nuggets?

LeBron James, Anthony Davis y compañía afrontarán el Juego 5 ante Denver Nuggets (20 México, 22 de Argentina, por NBA League Pass en castellano, Canal 9 en MX y DirecTV Sports en Argentina) con sólo un objetivo: una victoria que les permita cerrar la serie por 4-1 para avanzar a la definición por el anillo. Ojo: adelante estará el equipo que viene de remontar dos veces seguidas un 3-1 en contra. Vamos con tres historias a seguir en la previa del encuentro.

Los Lakers, los intangibles y los cierres

Muchos de los problemas de los Lakers que desencadenaron en la derrota del Juego 3 fueron relacionados a intangibles. A una mayor energía, compromiso y determinación para varios aspectos del juego. El querer más que tu rival en detalles clave. En las cuestiones que no salen en la planilla pero que son vitales para un equipo con aspiraciones y, sobre todo, para un partido de Playoffs. LA recuperó ese aspecto físico, ese factor de entrega, sacrificio y mayor cuidado en el Juego 4, y se quedó con el triunfo que lo puso a tiro de la definición.

Hay dos apartados clave donde los Lakers cambiaron por completo entre partidos. La búsqueda del rebote en ambos tableros (valioso el ingreso de Dwight Howard como titular) y el control del balón.

Rebotes: 25 en el Juego 3 | 41 en el Juego 4

Rebotes ofensivos: 4 en el Juego 3 | 12 en el Juego 4

Puntos de 2° opciones: 3 en el Juego 3 | 25 en el Juego 4

Pérdidas: 16 en el Juego 3 | 11 en el Juego 4

Los Lakers tendrán una buena parte del trabajo hecho si logran mostrar su mejor versión en estos aportados. Y un dato importante es su determinación para cerrar series. En estos Playoffs no fallaron cuando tuvieron la oportunidad para sellar eliminatorias: +9 en el Juego 5 ante Portland, +23 en el Juego 5 ante Houston.

Shot to the eye. Tweaked ankle. @AntDavis23 played through the pain for his team 🙌 pic.twitter.com/ozNtwkNN8K — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 25, 2020

Denver y las remontadas de los 3-1

¿Habrá quedado alguien sin bromear con algo parecido a "perfecto, Denver está 3-1 abajo, ahora sí es su momento"? La reacción después de la victoria de los Lakers en el J4 fue automática, porque los Nuggets volvían a encontrarse en estos Playoffs con ese 1-3 en el marcador. Como pasó en la Primera Ronda ante Utah Jazz, y en Semifinales del Oeste ante LA Clippers. Ya sabemos cómo siguieron aquellas historias: remontada sensacional, incluso recuperando desventajas de doble dígito en varios partidos, y triunfo en la eliminatoria.

Pero una serie no es igual a la otra en postemporada. De hecho, ni un partido es igual al otro (hasta se podría decir que cada mitad es diferente, y basta con ver el J5 de Miami-Boston para ratificarlo). Denver puede tener la confianza de haberlo hecho antes, pero sabe que está lejos de ser lo ideal y que demanda un grado de desgaste y atención extremo. "Ya estuvimos en este lugar y respondimos. Lamentablemente estamos 3-1 abajo de nuevo. La gente probablemente está pensando que este es el lugar donde queremos tener a nuestro rival, pero no lo es. Nos encantaría estar 3-1 arriba. Pero nos pusimos en esta posición. Nuestro equipo ha mostrado una tremenda resiliencia y lucha para recuperar las anteriores, y no tengo dudas que en la noche del sábado tendremos la misma entrega y pelea para mantener la serie con vida", señaló Mike Malone.

Los Lakers, a su vez, saben que tienen que tener un extremo cuidado. "Ya lo hicieron dos veces este año. Es muy difícil jugar contra ellos en ambos lados del campo, están bien entrenados en defensa, tienen gran velocidad y fisicalidad, Jamal (Murray) y el Joker (Jokic) están jugando a un nivel extremadamente alto en ataque, como también sus complementos. El banco ha estado fantástico. Hay que respetar muchísimo a este equipo, definitivamente tenemos mucho trabajo por hacer para cerrar la serie", remarcó Frank Vogel.

¿Podrán hacerlo de nuevos los Nuggets?

De faltas, libres y cobros

Después de los últimos dos partidos se creó una suerte de narrativa en donde, de los dos lados, no parecieron estar muy contentos con los cobros arbitrales. De hecho, Frank Vogel dijo tras el tercer partido que iba a ir por los "caminos adecuados y oficiales" en relación a cuestionar fallos, y Mike Malone repitió lo mismo tras el Juego 4. ¿Hay disparidad a la hora de pitar faltas? ¿Alguien tiene una ventaja clara?

No lo parece. Pero primero vale usar a Vogel para entender lo de "caminos oficiales". "Es muy simple: no es que hicimos una queja formal o algo por el estilo. Hay algo llamado portal arbitral donde uno puede ingresar fallos que se piensan como incorrectos del partido pasado. Lo hemos hecho después de cada partido durante el año, como también lo hace cada equipo. Y en esta serie no ha sido diferente. Creo que lo de las faltas es una falsa narrativa", explicó el coach de los Lakers.

Vamos entonces con algunos datos para contextualizar el tema, y hay uno que llama la atención: ambos equipos tomaron exactamente la misma cantidad de tiros libres durante los primeros cuatro partidos: 113 cada uno. Eso pese a que a los Lakers les pitaron 12 faltas más (109 contra 97 de los Nuggets).

Si la agresividad hacia el aro es uno de los puntos que más atención se le presta, vayan dos datos más: los Lakers realizaron 132 penetraciones (drives) en la serie, y recibieron falta en este tipo de acciones en 9 oportunidades (6,8%). Cuatro de ellas fueron a LeBron James, quien recibió falta en el 8,9% de sus penetraciones (totaliza 45). A los Nuggets, por su parte, les dieron 19 faltas a favor durante las 162 penetraciones que intentaron (11,7% de ellas). Jamal Murray es quien más está penetrando en la eliminatoria (65 veces), y le pitaron falta a sus defensores en el 12,3% de ellas (8 veces).

Números más, números menos, parece haber un balance en relación a los cobros y tiros libres. A jugar entonces...

Fuente: nba.com