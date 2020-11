Jugadores del Tauro pasan por pruebas de hisopado para duelo del Liga de Concacaf

El partido se jugará este martes 3 de noviembre a las 8 de la noche en el estadio Rommel Fernández.

BREAKING: Our upcoming @Concacaf match will now air at 8 PM EDT next Tuesday!Details🗓: Tuesday, November 3🆚: @TauroFC🕕: 8 p.m. ET📺: @TSN_Sports 3🏟: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Panama City#ForgeFC | #SCL20pic.twitter.com/GFirtKvvI9