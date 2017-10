Julio Dely Valdés opinó sobre VAR

"¿Sabes que significa VAR? Vamos A Rusia", dijo a Efe el entrenador de las divisiones juveniles del Málaga español al ser consultado por las declaraciones de Infantino hoy en la ciudad francesa de Lyon, durante el lanzamiento de la Copa del Mundo femenina de 2019.

"Cuando te juegas la clasificación para el Mundial y que ese partido se decide con un error importante de interpretación del árbitro, que puede pasar porque los árbitros son seres humanos y cometen errores como todos, yo creo que ha llegado el momento de poder rectificar eso", dijo el presidente de la FIFA.

Dely Valdés, quien dirigió a Panamá en las eliminatorias del Mundial para Brasil 2014, no ve más polémica alrededor del asunto registrado el martes en el partido que la Roja ganó por 2-1 a Costa Rica, y que le valió quedarse con el tercer cupo directo a Rusia.

"Yo pienso únicamente en que Panamá ganó, clasificó, y nuestro himno estará presente en un campeonato del mundo", añadió.

"Esa es mi respuesta en el tema VAR", apostilló.

El delantero Percival Piggot, quien destacó en clubes de Costa Rica y El Salvador, dijo a Efe que adoptar el VAR para revisar complejas situaciones de juego "le quita la esencia" al fútbol".

No obstante, matizó que "no es justo que a un equipo le den un campeonato por una jugada que no existió".

El excapitán de la selección de Panamá admitió el primer gol de Panamá frente a Costa Rica en el cierre de las eliminatorias no lo fue. "Todos estamos seguros que no entró", precisó.

El exfutbolista y ahora entrenador Víctor René Mendieta, dijo que la incorporación del VAR debió hacerse desde que fue creado.

"Hoy día que se da un evento aquí, en Panamá, en un partido oficial de eliminatoria mundialista, que deja a un equipo por fuera. Eso debió haberse hecho desde la propuesta que hizo el presidente de la FIFA cuando asumió en el cargo", dijo a Efe.

"Debe ser una obligación que todos los países afiliados a FIFA deben utilizar la tecnología para poder tomar decisiones efectivas y claras, para que no haya problemas más adelante", añadió.

El entrenador panameño de origen británico Gary Stempel admitió que la propuesta del VAR "es buena", pero duda de que su implantación pueda ser rápida.

Añadió que las interrupciones para repetir las jugadas son "demasiado largas".

"Cuando ves las repeticiones en televisión, en 15 o 20 segundos tomas una decisión", expresó.

El exseleccionador dijo que se tiene que mejorar mucho más, si se quiere implementar el sistema para el Mundial de Rusia 2018.