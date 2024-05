Thomas Christiansen considera variaciones en la Sele para eliminatorias y Copa América

El partido de eliminatoria mundialista Panamá vs Guyana por las patallas de TVMAX el 6 de junio.

Panamá/El director técnico de la Selección de Fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, considera variar las listas de los equipos que presentará para el inicio de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 y para la Copa América 2024, que están programadas para desarrollarse en el mes de junio.

"Creo que la lista variará en un 80%, entre Eliminatoria y Copa América", manifestó. "Quiero competir, no quiero menospreciar a las islas, ya nos hemos llevado algún disgusto, y hay que tomarlo con toda la seriedad. Ahora sí no hay excusa de no meternos en el Mundial y para eso hay que ir con todo", agregó.

La selección panameña iniciará su camino hacia el Mundial, que se realizará en Canadá, México y Estados Unidos, ante los equipos de Guyana y Monserrat, que se realizarán el 6 y 9 de junio. El día 23 del mismo mes comenzará su participación en la Copa América donde jugará en el Grupo C ante Uruguay, Estados Unidos y Bolivia. Con estos compromisos en agenda, el combinado nacional inició su preparación este martes con un microciclo en el que se llamó a varios jugadores que compiten en la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Además de que se tendrán partidos amistosos en España ante Cataluña y Galicia, los días 29 y 31 de mayo, y Paraguay, el 16 de junio en Panamá.

"Tenemos dos partidos en España y el juego ante Paraguay. Son tres juegos, más los de la eliminatoria, que puede abrir la posibilidad para la Copa América. Si creo que pueden estar, entrarán unos y saldrán otros", precisó. "Todos tienen su oportunidad de mostrar. Vamos a competir ante Uruguay, Estados Unidos y Bolivia. Son grandes equipos y se pide la máxima competencia".

Christiansen indicó que, en este microciclo hay jugadores de las categorías sub-20 y sub-23 a los que quiere observar. También adelantó que piensa llevar a alguno de ellos para los juegos amistosos en el territorio español. Entre esos futbolistas estarán algunos que formarán parte de la selección que representará a Panamá en el Torneo Maurice Revello que se desarrollará del 3 al 16 de junio de este año en Toulon, Francia.

"Queremos ver jugadores de la LPF, tres o cuatro de ellos viajarán a España y que quiero ver en acción. Algunos se van a Toulon y otros regresan con nosotros", añadió.

Uno de los jugadores que el estratega hispano-danés piensa llevar a la gira en tierras españolas es Édgar Yoel Bárcenas quien está fuera de las canchas desde el pasado 21 de marzo cuando se lesionó el muslo de su pierna izquierda en el partido de Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf entre las selecciones de Panamá y México.

"Bárcenas está recuperado y necesita recuperar el tono. Lo vamos a llevar a España, es necesario que esté con nosotros para que tenga minutos en los partidos contra Cataluña y Galicia", recalcó.

Christiansen señaló que le es necesario buscar jugadores que sean capaces de desempeñarse en varias posiciones, que puedan suplir posibles bajas por lesión. Aunque prefiere aprovechar el potencial de sus dirigidos en sus puestos naturales.

"Tenemos que buscar jugadores polivalentes, que puedan jugar en distintas demarcaciones. Esa es la idea, pero necesitas jugadores inteligentes para eso. Hablas del 'Puma' (José Luis Rodríguez), de Michael Amir Murillo, que son muy inteligentes y saben lo que se les pide en cada posición y por eso pueden cumplir", comentó. "Pero es mejor sacarle el máximo potencial en sus posiciones naturales, que un 80% en otra posición. Solo se haría si se nos caen varios jugadores".

El actual microciclo se desarrolla en el Yappy Park de Paseo del Norte, Brisas del Golf, y terminará el jueves 9 de mayo.