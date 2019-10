Kanter, pivot turco de Celtics, critica a Erdogan por ofensiva kurda

"(Erdogan) no respeta los derechos humanos", denunció el veterano pívot en una entrevista con la cadena estadounidense CNN. "No hay democracia. No hay libertad de expresión o religión en Turquía".

"Definitivamente, es un hombre muy malo", dijo Kanter sobre Erdogan. "Lo llamé el Hitler de nuestro siglo por una razón".

El jugador, quien firmó con los Celtics tras jugar con los New York Knicks y Portland Trail Blazers la temporada pasada, consideró que lo que les esta sucediendo a los kurdos en el norte de Siria es una "tragedia humana".

"Tengo muchos amigos kurdos y son personas increíbles. Lo que está sucediendo es una tragedia humana porque muchos hombres, mujeres, niños y bebés inocentes están muriendo. Y creo que Turquía debería detener su invasión en Siria", zanjó Kanter.

El turco, de 27 años, advirtió que continuaría expresando su opinión pese a la amenaza de represalias contra él y su familia en Turquía. "Estoy tratando de crear conciencia de lo que está sucediendo porque tengo una plataforma", aclaró. "Estoy tratando de ser la voz de todas esas personas inocentes que no tienen voz. Es muy triste porque al final es mi país. Amo a mi país", subrayó.

En Turquía, país con gran tradición y afición por el básquetbol, el gobierno de Erdogan considera a Kanter un criminal por su apoyo al clérigo estadounidense Fethullah Gulen, a quien acusa de organizar un golpe de estado en 2016.

El apoyo de Kanter a Gulen instó a las autoridades turcas a pedir una orden de arresto a Interpol, lo que podría teóricamente derivar en la detención del jugador en caso de abandonar Estados Unidos. La televisión turca se ha negado a retransmitir los partidos de la NBA en los que figure Kanter.

Las nuevas declaraciones políticas del pivot amenazan también con desatar una nueva tormenta extradeportiva en la NBA tras la crisis diplomática de principios de octubre que afectó las relaciones entre la liga norteamericana y China por un tuit del ejecutivo de los Houston Rockets, Daryl Morey, en apoyo a los manifestantes pro-democracia de Hong Kong.