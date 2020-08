Kuznetsova renuncia a Abierto de EEUU por los riesgos del coronavirus

La tenista rusa, que ganó el primero de sus dos títulos de Grand Slam en Flushing Meadows en 2004, se une a una larga lista de tenistas de Europa que han optado por no participar en el evento.

"Por la situación desfavorable debido al coronavirus... tomé la difícil decisión de renunciar a participar", dijo Kuznetsova en su cuenta de Instagram.

La tenista, actual número 32 del mundo, también se perderá el Western and Southern Open, que este año se juega en Nueva York en lugar de Cincinnati, en la previa del Abierto, que se disputará a puerta cerrada entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre.

Barbora Strycova & Xiyu Wang have withdrawn from the US Open.Ann Li & Priscilla Hon have moved into the main draw & Hailey Baptiste will receive a wild card. Read more ➡️ https://t.co/j3dy69dGfppic.twitter.com/BYS5v3CrxQ