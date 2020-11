LaMelo Ball se dice "bendecido" por jugar en los Hornets de Michael Jordan

"Es simplemente una bendición, de verdad. No tengo suficientes palabras en este momento, simplemente estoy bendecido", dijo Ball al ser preguntado por cómo será jugar para el considerado mejor jugador de la historia.

El base, hermano del jugador de la NBA Lonzo Ball (New Orleans Pelicans), aparecía en numerosos pronósticos como el primer elegido por los Minnesota Timberwolves, que finalmente se decantaron por el escolta Anthony Edwards.

Ball, de 19 años, tampoco fue seleccionado en la segunda posición por los Golden State Warriors, que se decantaron por el pívot James Wiseman.

LaMelo, que siguió el Draft acompañado de su padre, el excéntrico empresario LaVar Ball, y de su hermano Lonzo, escuchó finalmente a la tercera que su futuro está en los Hornets.

"Me siento muy bien al caer hasta ellos. Siempre he dicho que cualquier cosa que pasa, pasa, y siento que es el plan de Dios. Así que donde quiera que me quiera poner, ahí estaré, y siento que me va a dejar florecer ahí".

LaMelo y Lonzo, reclutado con el número dos del Draft de 2017 por Los Angeles Lakers, son los primeros hermanos en ser elegidos entre los primeros cinco lugares del Draft.

Los Hornets, un equipo sin ningún jugador estelar, apenas han clasificado en dos ocasiones a los playoffs desde 2010, cayendo en ambas en primera ronda. La temporada pasada concluyeron en la décima posición de la Conferencia Este, con 23 victorias y 42 derrotas.

Charlotte cuenta con dos bases en su quinteto titular, Terry Rozier (18,0 puntos y 4,1 asistencias por partido) y Devonte' Graham (18,2 puntos y 7,5 asistencias), pero están muy necesitados de talento y de una figura que consiga atraer atención hacia la franquicia.

Con su 2,01m de altura, LaMello ofrece un extraordinario manejo de pelota, seguridad en sí mismo y espectáculo garantizado con sus pases de fantasía.

El base se mostró entusiasmado con unirse a otras jóvenes promesas como el alero Miles Bridges y el ala-pívot P.J. Washington.

"Les he visto jugadr desde que era pequeño (...) Será emocionante. Tenemos un equipo joven, creo que irá bien", afirmó.

La carrera de LaMelo en el basquetbol viene siendo seguida por los medios desde que era un niño, especialmente desde que en 2017 anotó 92 puntos en un partido con su equipo del instituto, Chino Hills.

Al igual que sus hermanos Lonzo y DiAngelo (que juega en la liga filial de la NBA), la carrera de LaMelo ha estado dirigida por su padre LaVar, quien ha lanzado varias iniciativas empresariales aprovechando el tirón de sus hijos, como su propia marca de ropa deportiva, Big Baller Brand (BBB).

LaMelo, que tiene 5,7 millones de seguidores en Instagram, no siguió el camino habitual hacia la NBA a través del baloncesto universitario, sino que fue del instituto directamente al profesionalismo en equipos de la liga lituana (Prienai) y australiana (Illawarra Hawks).

La temporada pasada solo pudo jugar 12 partidos con los Illawarra Hawks - en los que consiguió 17,1 puntos, 7,8 rebotes y 6,8 asistencias de media - debido a una lesión sufrida en diciembre.

Desde entonces no ha vuelto a pisar las canchas, pero este miércoles aseguró que está preparado para debutar en la NBA en la próxima campaña, que arranca en apenas cinco semanas.

"Definitivamente siento que puedo salir y jugar al basquetbol", dijo con confianza. "Siento que he nacido para hacer esto".