Los Lakers liquidan a los Rockets y avanzan a la final de Conferencia Oeste

Ayudado por una gran actuación ofensiva de los Lakers, LeBron James sumó 29 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias, 2 robos y 1 tapón, dejando claro que no iban a dar una oportunidad más a los Rockets para remontar en la serie.

Behind-the-back into the jam.