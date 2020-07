LeBron James: "En cuanto al MVP, ya demostré lo que soy capaz de hacer"

"La decisión de excluir los partidos de clasificación de la votación de premios garantiza un proceso justo en el que los jugadores y entrenadores de los 30 equipos tendrán la misma oportunidad de ser honrados como mejores jugadores para la temporada regular", explica el comunicado. Y tiene su lógica. Lo que veremos en Orlando contará para la misma tabla de posiciones, pero será diferente a lo previo.

Mientras tanto lo hecho hecho está. Y hay dos grandes candidatos para el premio del mejor jugador de la temporada. Uno juega en el mejor equipo del este y es el MVP reinante: Giannis Antetokounmpo. El otro juega en los dominantes del Oeste y quiere su quinto MVP de fase regular: LeBron James. Hay argumentos válidos para la causa de ambos, dos líderes de equipos muy ganadores.

En su momento, a aquel LeBron rey del Este (sus equipos fueron campeones de la conferencia desde 2011 hasta 2018) sus detractores lo cuestionaban por tener un nivel de oposición menor al de otros rivales como Steph Curry o Kevin Durant. Pero ahora es él el que manda en el territorio más duro. Y le da valor a ello:

"Ya demostré lo que soy capaz de hacer. No solo individualmente, sino desde una perspectiva de equipo. Estamos primeros en el Oeste. Habían muchas conversaciones sobre que LeBron podía dominar en el Este, pero si fuese al Oeste ¿que haría? Escuché todo eso. Poder tener a nuestro equipo al tope del Oeste y jugando como lo estábamos haciendo es definitivamente bueno", declaró James este lunes luego del entrenamiento. Además manifestó que la decisión de la liga no le molestó: "Suceden cosas que no podés controlar".

Frank Vogel, el entrenador de los Lakers, ya había apoyado la candidatura de su figura el sábado pasado: "Nadie impacta a la hora de ganar más de lo que lo hace LeBron James. Creo que debería ser el MVP de este año", dijo el director técnico. Con 35 años, James intentará ser uno de los MVP de mayor edad en toda la historia de la liga.

"Nada es normal en el 2020"

Ante un año tan raro, no solamente en la NBA sino en la vida de todo el mundo, LeBron presenta una mentalidad positiva: "Cada temporada presenta sus propios desafíos, sus obstáculos, y te tenés que adaptar. Mi mentalidad no cambió a pesar del parate de unos meses. Cada año hay algo a lo que adaptarse, estés preparando o no. Es el 2020. Nada es normal en el 2020. Hay que ir adaptándose".

El Rey manifestó sus pros y contras de la situación presentada por la pandemia: más tiempo con sus hijos y esposa del que tuvo alguna vez, pero muchas semanas lejos de su madre: "Tuve la oportunidad de estar con mi familia. Probablemente desde mi primer año de High School, cuando aún no viajaba por todo el país y el mundo, fue la última vez en la que tuve la chance de estar tanto tiempo en casa con mi familia. Hace 20 años que estuve viajando. Poder ver a mi esposa y mis hijos todos los días, estar presente, fue una bendición".

"Lo único que extrañé fue a mi mamá. Fue la primera vez en mi vida que estuve tanto tiempo sin verla. La vi en el fin de semana del All-Star y luego volví a verla dos o tres semanas antes de tener que reportarnos a nuestras ciudades. Viniendo de una familia donde éramos solamente ella y yo, mi mamá me tuvo a los 16 años, fue lo único que realmente extrañé. También extrañé un poco el espíritu competitivo, enfrentarme a alguien".

James también se refirió a la situación que vive en Walt Disney World, donde la NBA está llevando a cabo el proceso de reanudación de la temporada hace casi dos semanas: "Todo ha estado funcionando como se supone que debe funcionar y no tenemos algun indicativo de que no continuará así. Si algo sucede nos ajustaremos. Pero no me despierto a la mañana pensando 'esto no va a funcionar'".

Ni un día sin pensar en Kobe

"No pasa un día sin que piense en él, no pasa un día sin que la organización lo recuerde. No sólo a él, sino a Gigi, a Vanessa y las otras chicas. Son parte de esta familia. Seguiremos vistiendo el 24, el 8 y el 2 con orgullo y recordando quienes fueron", expresó LeBron James al ser consultado por la memoria de Kobe Bryant, a casi seis meses del fallecimiento de la leyenda Laker.

"Él sigue con nosotros. Atravesar algo tan profundo fortaleció a nuestro grupo. No querés que algo así suceda, pero ese es el efecto que termina teniendo. Queremos darle homenaje a su memoria. Cuando lleguemos a los Playoffs refrescaremos nuestra mente sobre como él encaraba las cosas, lo que representaba. Desde un punto de vista de competidores, nos ayudará en nuestra misión de este año", agregó el entrenador Frank Vogel al recibir la misma pregunta.

Fuente: nba.com