"Todos los reconocimientos, como el FIFA World Player o el Balón de Oro, saben mejor cuando eres consciente de que nadie te ha regalado nada. A mí nadie me ha regalado nada, todo lo he conseguido a base de trabajar ", defendió el jugador en una entrevista para el número de enero de la publicación estadounidense.

Modric expresó que le hacía "feliz que la gente haya reconocido" todo lo que ha logrado en su carrera deportiva. "Ganar tres Champions seguidas y llegar con un país tan pequeño como Croacia a la final del Mundial era algo casi inimaginable. Sólo entonces otros se han dado cuenta de que el fútbol no es sólo goles, goles y goles", comenta.

Aunque ahora saborea las mieles del éxito, el jugador del Real Madrid confesó haber vivido "rodeado de dudas desde pequeño". "Al principio mucha gente tampoco creyó en mí. Es parte de mi vida, siempre rodeado de dudas, siempre escuchando que no voy a llegar a lo más alto. (...) No me importaba lo que dijeran los demás, yo tenía mis sueños y siempre miraba hacia adelante", concluye.